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Сааремаа планирует перезахоронить останки из десяти массовых захоронений

BNS
Сааремаа планирует перезахоронить останки из десяти массовых захоронений
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Фото: Shutterstock

Волость Сааремаа пересмотрела все расположенные в волости советские монументы и массовые захоронения и пришла к выводу, что десять расположенных вне кладбищ массовых захоронений следует перезахоронить.

Волость предлагает перезахоронить останки из братской могилы на частном участке на улице Пярна в Лейси, захоронений на улице Выйду в Ориссааре и в Тагавере. Также планируется перезахоронить останки из братских могил в деревне Талила в районе Пёйде, в деревне Мынту в Торгу, в деревне Ийде, в деревне Кауниспе, в деревне Лыупыллу, а также в Курессааре.

Останки из братских могил Лийва-Путла, Ансекюла и Ийде Министерство обороны планирует перенести на кладбище Вананымме. Под вопросом также принадлежащее государству захоронение в Мяндъяла, но, по данным волости Сааремаа, это не массовое захоронение. Волость ждет мнения Министерства обороны по остальным братским могилам.

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