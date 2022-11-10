Сааремаа планирует перезахоронить останки из десяти массовых захоронений

Волость предлагает перезахоронить останки из братской могилы на частном участке на улице Пярна в Лейси, захоронений на улице Выйду в Ориссааре и в Тагавере. Также планируется перезахоронить останки из братских могил в деревне Талила в районе Пёйде, в деревне Мынту в Торгу, в деревне Ийде, в деревне Кауниспе, в деревне Лыупыллу, а также в Курессааре.