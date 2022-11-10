Волость Сааремаа пересмотрела все расположенные в волости советские монументы и массовые захоронения и пришла к выводу, что десять расположенных вне кладбищ массовых захоронений следует перезахоронить.
Сааремаа планирует перезахоронить останки из десяти массовых захоронений
Сааремаа планирует перезахоронить останки из десяти массовых захоронений
Волость предлагает перезахоронить останки из братской могилы на частном участке на улице Пярна в Лейси, захоронений на улице Выйду в Ориссааре и в Тагавере. Также планируется перезахоронить останки из братских могил в деревне Талила в районе Пёйде, в деревне Мынту в Торгу, в деревне Ийде, в деревне Кауниспе, в деревне Лыупыллу, а также в Курессааре.
Останки из братских могил Лийва-Путла, Ансекюла и Ийде Министерство обороны планирует перенести на кладбище Вананымме. Под вопросом также принадлежащее государству захоронение в Мяндъяла, но, по данным волости Сааремаа, это не массовое захоронение. Волость ждет мнения Министерства обороны по остальным братским могилам.
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