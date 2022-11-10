Гала-вечер Эстонского футбольного союза в этот раз пройдет в новом формате

Впервые с начала пандемии гала-вечер вновь пройдет в концертном зале «Эстония», но в этот раз его формат претерпел изменения: если раньше это было мероприятие продолжительностью более трех с половиной часов, то теперь праздник продлится примерно один час 45 минут. На гала-вечере объявляются и награждаются лучшие футболисты года среди мужчин и женщин, лучшие юниоры, тренер года, лучшие игроки Премиум-лиги и женской Лиги чемпионов, а также вручаются знаки отличия.

Новый формат был создан награждения игроков Первой лиги, II лиги, низших лиг, национального футбола – подразделений, которые до сих пор были частью гала-концерта. Торжественная церемония «Эстонский футбол благодарит» также пройдет в концертном зале «Эстония».

«Футбольная система настолько разрослась, что мы логически пришли к новому формату, который позволяет нам поблагодарить и отметить больше людей и организаций, которые этого заслуживают, — сказал Михкель Уйболехт, директор по развитию Эстонского футбольного союза (EJL). – Наш гала-вечер стал компактнее, а лучше футболисты получат больше внимания. Кроме того, мы впервые поблагодарим лучших из Премиум-лиги и женской Лиги чемпионов».

Уйболехт добавил, что при смене формата для ЭФС было очень важно, чтобы награждения участников Первой лиги, II лиги, низших лиг и национального футбола также проводились в концертном зале «Эстония».

«Они являются очень важной частью нашей футбольной семьи, которая заслуживает признания на исторической сцене Эстонии. При этом было понятно, что нам было бы невозможно растянуть гала-вечер на четыре часа, поэтому был разработан новый формат, то есть два отдельных мероприятия».

Гала-вечер ЭФС начнется 20 ноября в 20:00, вход по приглашениям. Перед мероприятием в 17:30 гости смогут увидеть прямую трансляцию матча открытия финала Чемпионата мира по футболу.

В этот же день в 15:30 впервые в концертном зале «Эстония» состоится мероприятие «Эстонский футбол благодарит», на котором будут награждены лучшие представители Первой лиги, II лиги , низших лиг, национального и пляжного футбола.