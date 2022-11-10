В Германии состоится мировая премьера третьей части трилогии про аптекаря Мельхиора

Бернд Будер, программный директор Котбусского кинофестиваля, рассказал, почему фильмы про аптекаря Мельхиора попали в программу фестиваля: «Трилогия Элмо Нюганена – невероятная криминальная история: высокий уровень производства, фильмы чрезвычайно аутентичные, захватывающие и очень современные. В Эстонии производят высококачественные оригинальные картины, что подтверждает и большое присутствие эстонских фильмов на кинофестивале в Котбусе в этом году. Особенно приятно, что саге об аптекаре Мельхиоре удалось преодолеть разрыв между авторским и коммерческим кино – это зрительское кино в лучшем виде. Мы очень гордимся тем, что на выходных сможем показать трилогию в Котбусе».

Присутствующий на кинофестивале в Германии режиссер трилогии «Аптекарь Мельхиор» Элмо ​​Нюганен заявил, что помимо того, что зрители Котбуса первыми в мире увидят заключительный фильм трилогии, это также первый раз, когда три фильма демонстрируются подряд за один вечер. В октябре премьеры состоялись в Японии, Индонезии и США, где на фестивале фильмов ужасов Screamfest награды за работу в первом фильме «Аптекарь Мельхиор» получили оператор Михкель Соэ, и режиссер монтажа Марион Коппель.

«В Германии у нас впервые будет возможность увидеть реакцию зарубежной аудитории на вторую часть, а также мы впервые в мире представим зрителям третью часть», – сказал Нюганен, пообещав, что в ноябре о премьерах и фестивалях в разных странах появится больше новостей.

Кинофестиваль в Котбусе – один из ведущих международных кинофестивалей, в программе которого основное внимание уделяется фильмам из Восточной Европы. Всего на фестивале этого года, который проходит с 8 по 13 ноября 2022 года, будут показаны 219 фильмов из 28 стран, в том числе 6 эстонских картин.