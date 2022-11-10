Ночью в пятницу электроэнергия будет практически бесплатной

Самой высокой – 203,69 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером с 17 до 18 часов, а самой низкой в ночь на субботу с полуночи до часу, когда она упадет до 0,09 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в пятницу в среднем 143,02 евро, на 40,2 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить всего 2,48 евро, на 97,6 процента меньше, чем в Эстонии.

Дороже всего электричество будет в пятницу в Австрии, где средняя цена составит 207,36 евро за мегаватт-час.

В этом октябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 65 процентов выше, чем в октябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 105,61 евро за мегаватт-час. По сравнению с сентябрем этого года средняя биржевая цена упала на 23,9 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.