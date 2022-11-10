Со дня на день закончится осень, и мы собрали практические советы о том, как помочь вашему саду перезимовать. Специалист по исследованиям и разработкам Plant-I-Boost и биотехнолог Ализе Осе делится полезными советами по садоводству о том, как подготовить свой сад к более холодной погоде и сохранить многолетники цветущими и счастливыми.
Ваш сад: сохраним жизнь растениям в зимнее время
Осень – лучший сезон для работы над летним садом. Это прекрасное время для посадки многолетников, кустарников, лиан и деревьев, потому что температура падает и начинаются дожди, а почва все еще относительно теплая. Что бы вы ни планировали посадить, Ализе Осе предлагает использовать осенние удобрения, которые обеспечивают растениям хорошее питание.
«Более низкие температуры вместе с влажной и теплой почвой создают прекрасную возможность для работы с удобрениями. Высококачественное удобрение с более высоким содержанием калия стимулирует рост корней и укрепляет их, поэтому вы поможете своим растениям пережить предстоящие суровые зимние условия и быстрее восстановиться весной», — объясняет Ализе Осе. Кроме того, растения, удобренные осенью, раньше зеленеют и производят больше цветочных почек, что приведет к увеличению количества цветов, фруктов и овощей в следующем сезоне.
Низкие температуры, вредители и возбудители болезней
Осень может удивить теплыми днями, но ночи с каждым днем становятся все холоднее и холоднее. Внезапные холода, экстремально низкие температуры и чередующиеся заморозки являются стрессом для растений и могут привести к значительным зимним повреждениям. Есть несколько способов защитить ваши растения, например, покрывая почву мульчей в осенние и зимние месяцы.
Кроме того, Ализе Осе предлагает использовать удобрение Sleepy-Plants, содержащее калий, который помогает укрепить клеточные стенки растений, утолщая их. Осе добавляет, что при использовании органических удобрений, таких как удобрение Sleepy-Plants, улучшаются условия жизни полезных микроорганизмов, поэтому многолетние культуры получают больший запас питательных веществ, играющих важную роль в росте, развитии и здоровье растений.
Преимущества использования натуральных удобрений
Некоторые могут подумать, что химические удобрения более эффективны в борьбе с вредителями и возбудителями болезней. Однако химические удобрения могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Большую часть времени растения не могут поглощать все питательные вещества, которые им дают химические удобрения, поэтому эти химические вещества смываются и загрязняют водоемы — ту воду, которую мы позже используем в нашей повседневной жизни.
В то же время натуральные удобрения биоразлагаемы, устойчивы и безвредны для окружающей среды — они лучше для нас и нашей планеты. В отличие от химических удобрений, натуральные удобрения увеличивают содержание органического вещества в почве и улучшают ее структуру. Кроме того, использование органических удобрений улучшает условия жизни полезных микроорганизмов, которые способствуют здоровью и росту растений.
«Когда речь идет об удобрениях, очень важно соблюдать правильный баланс. Очень трудно нанести вред вашим растениям натуральными удобрениями. Органические удобрения — это продукты длительного действия с медленным высвобождением, поэтому вам не нужно регулярно удобрять растение, потому что они обеспечивают стабильный запас питательных веществ в течение нескольких месяцев», — объясняет Ализе Осе.
Plant-I-Boost – 100% органическое удобрение, подходящее для подкормки комнатных растений и растений, высаженных в открытом грунте. Удобрение производится в странах Балтии семейным латвийским предприятием L.J.Linen, которое придает важное значение экономике замкнутого цикла. Основатели компании убеждены в том, что вещи заслуживают получить второй шанс и добавленную ценность. В производстве удобрения используются только отходы пищевой промышленности, а в результате получается новое удобрение высокого качества для плодовых и овощных культур, цветущих и прочих растений. Удобрение, дружественное к вам, вашим растениям и природе.