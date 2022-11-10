Ваш сад: сохраним жизнь растениям в зимнее время

Преимущества использования натуральных удобрений

Некоторые могут подумать, что химические удобрения более эффективны в борьбе с вредителями и возбудителями болезней. Однако химические удобрения могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Большую часть времени растения не могут поглощать все питательные вещества, которые им дают химические удобрения, поэтому эти химические вещества смываются и загрязняют водоемы — ту воду, которую мы позже используем в нашей повседневной жизни.

В то же время натуральные удобрения биоразлагаемы, устойчивы и безвредны для окружающей среды — они лучше для нас и нашей планеты. В отличие от химических удобрений, натуральные удобрения увеличивают содержание органического вещества в почве и улучшают ее структуру. Кроме того, использование органических удобрений улучшает условия жизни полезных микроорганизмов, которые способствуют здоровью и росту растений.

«Когда речь идет об удобрениях, очень важно соблюдать правильный баланс. Очень трудно нанести вред вашим растениям натуральными удобрениями. Органические удобрения — это продукты длительного действия с медленным высвобождением, поэтому вам не нужно регулярно удобрять растение, потому что они обеспечивают стабильный запас питательных веществ в течение нескольких месяцев», — объясняет Ализе Осе.