Мать о случаях насилия: отправляю ребенка в школу и не знаю, вернется ли он

Мать троих детей Криста только на прошлой неделе получила из школы тревожный звонок от одного из своих сыновей. Мальчик, который в этом учебном году пришел в их 6-й А класс, на перемене посреди школьного коридора напал на сына Кристы. Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, есть и запись.