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Мать о случаях насилия: отправляю ребенка в школу и не знаю, вернется ли он

Мерли Раудла
Мать о случаях насилия: отправляю ребенка в школу и не знаю, вернется ли он
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Raigo Pajula

Избиение, снятое вчера днем ​​в гардеробе гимназии, – не единственный подобный инцидент в школе. Криста, мать троих учеников этой школы, говорит, что один из ее сыновей стал жертвой насилия в начале месяца, также было подано заявление в полицию.

Мать троих детей Криста только на прошлой неделе получила из школы тревожный звонок от одного из своих сыновей. Мальчик, который в этом учебном году пришел в их 6-й А класс, на перемене посреди школьного коридора напал на сына Кристы. Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, есть и запись.

«В школе нам сказали, что ничего не могут сделать, мол, давайте напишем заявление в полицию», – сказала Криста и добавила, что, насколько ей известно, в школе есть дети, которые годами терроризируют других.

«Проблемы нужно предотвращать и относиться к ним серьезно. Не начинать что-то делать, когда поезд уже ушел», – подчеркнула Криста.

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