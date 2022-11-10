Норвегию признали самым экологически ответственным туристическим направлением

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного World Travel Market (WTM) London, Норвегию как страну, предлагающую туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, выбрали 15% опрошенных руководителей туристических агентств, еще 14% выбрали Коста-Рику, сообщает SchengenVisaInfo.com.

«Все больше людей ищут экологически безопасные варианты путешествий, и такие страны, как Норвегия и Коста-Рика, проливают свет на такие возможности и упрощают людям экологически безопасные путешествия», – отметила директор выставки WTM London Джульетт Лосардо.

Представители WTM London охарактеризовали Норвегию как круглогодичное направление для любителей активного отдыха и приключений, которое включает экологию в повседневную жизнь нации. Энергия в Норвегии в основном обеспечивается за счет гидроэнергетики, страна имеет устойчивую транспортную сеть и ограничения скорости ниже, чем во многих других европейских странах. При этом Норвегия поощряет туристов перенимать полезные экологические привычки у местных жителей.

В то же время количество приезжих туристов в Норвегии продолжает оставаться высоким. По данным Статистического управления Норвегии, в сентябре 2022 года в объектах размещения страны было зарегистрировано около 31 миллиона ночевок, что на 21% больше, чем в сентябре 2021 года. Половина ночевок приходится на туристические регионы Осло, Берген и Ромерике.

Топ-10 самых устойчивых стран мира:

1. Норвегия (15%);

2. Коста-Рика (14%);

3. Мальдивы (13%);

4. Новая Зеландия (12%);

5. Финляндия (11%);

6. Исландия (10%);

7. Бутан (6%);

8. Словения (4%);

9. Кения (4%);

10. Галапагосские острова (3%).