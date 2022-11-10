Норвегия, считающаяся также одной из самых безопасных стран для женщин-туристок, признана самым устойчивым и ответственным туристическим направлением.
Норвегию признали самым экологически ответственным туристическим направлением
Как свидетельствуют данные опроса, проведенного World Travel Market (WTM) London, Норвегию как страну, предлагающую туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, выбрали 15% опрошенных руководителей туристических агентств, еще 14% выбрали Коста-Рику, сообщает SchengenVisaInfo.com.
«Все больше людей ищут экологически безопасные варианты путешествий, и такие страны, как Норвегия и Коста-Рика, проливают свет на такие возможности и упрощают людям экологически безопасные путешествия», – отметила директор выставки WTM London Джульетт Лосардо.
Представители WTM London охарактеризовали Норвегию как круглогодичное направление для любителей активного отдыха и приключений, которое включает экологию в повседневную жизнь нации. Энергия в Норвегии в основном обеспечивается за счет гидроэнергетики, страна имеет устойчивую транспортную сеть и ограничения скорости ниже, чем во многих других европейских странах. При этом Норвегия поощряет туристов перенимать полезные экологические привычки у местных жителей.
В то же время количество приезжих туристов в Норвегии продолжает оставаться высоким. По данным Статистического управления Норвегии, в сентябре 2022 года в объектах размещения страны было зарегистрировано около 31 миллиона ночевок, что на 21% больше, чем в сентябре 2021 года. Половина ночевок приходится на туристические регионы Осло, Берген и Ромерике.
Топ-10 самых устойчивых стран мира:
1. Норвегия (15%);
2. Коста-Рика (14%);
3. Мальдивы (13%);
4. Новая Зеландия (12%);
5. Финляндия (11%);
6. Исландия (10%);
7. Бутан (6%);
8. Словения (4%);
9. Кения (4%);
10. Галапагосские острова (3%).
«Обязательным элементом для таких стран является то, что устойчивость лежит в основе образа жизни нации, и из этого следует, что люди, живущие в этих местах, которые хотят сохранить свое природное богатство, поощряют туристов также быть экологически и социально ответственными», – добавили в WTM London.