Рождественские украшения этого года связаны с традициями и близостью к природе. Достижение новогоднего настроения заключается в простоте — используйте традиционные рождественские цвета, такие как красный, зеленый, золотой, а некоторые комнаты оставьте без украшений.
Тенденции рождественского декора 2022: ностальгия и традиции
«Рождественский опрос IKEA показал, что для каждого четвертого жителя Эстонии украшенный дом является одним из элементов, которые больше всего нравятся в праздничный сезон. Большинство респондентов считают себя минималистами (37%), которым дома достаточно всего нескольких елочных игрушек. А более четверти (28%) считают, что для них важно создавать уют в холодное время года», — сказал Марко Пыдер, руководитель эстонского подразделения компании IKEА.
Хорошая порция ностальгии и близости к природе
«Одна из главных рождественских тенденций 2022 года — ностальгия, возвращение традиционных рождественских элементов. Так что в это Рождество мы видим много классических элементов: традиционные зеленый, красный и золотой, а также украшения и другие ностальгические предметы, передающиеся из поколения в поколение», — говорит дизайнер интерьера IKEA Брита Миквере.
Две другие доминирующие рождественские тенденции этого года — близость к природе, скандинавская простота и мифология. «Близость к природе оказывает сильное влияние на Рождество в этом году. Нейтральная цветовая палитра и натуральные материалы снова популярны. Это означает много белого цвета, который подчеркнут мягкими зелеными оттенками, древесными тонами и другими цветами, близкими к природе. Любителей этого тренда может вдохновить прогулка по лесу, особенно если на улице идет снег», — говорит Миквере.
Простой деревенский образ жизни послужил источником вдохновения для создания декора с использованием скандинавских деревенских и мифологических рождественских традиций. «Домашний и традиционный стиль приводит нас к идеальному празднованию Рождества. Будет популярен и рождественский дизайн с современными инновациями», — добавила Миквере.
Обновите свою рождественскую коллекцию парой новинок
По словам дизайнера интерьеров IKEA, вам не нужно тратить много денег и покупать целый новый набор рождественских украшений, чтобы создать теплое и красивое праздничное настроение.
«Для того, чтобы шикарно украсить свой дом, сначала посмотрите, что у вас уже есть. Хороший прием — каждый год обновлять существующую рождественскую коллекцию несколькими новыми предметами, которые освежат интерьер. Например, у многих из нас дома есть белая скатерть и белые классические тарелки. Добавив красные или натуральные льняные салфетки, в зависимости от образа, который вы хотите создать, и дополнив его парой подходящих акцентов, вы можете создать праздничный рождественский стол. Рождественская коллекция IKEA поможет создать праздник широкому кругу людей, независимо от размера их кошелька или бюджета», — отметила Миквере.
Однако, когда дело доходит до новогодних украшений, есть несколько важных предметов, которые помогают создать уют и тепло в темную и холодную погоду. К ним относятся домашний текстиль и освещение. «Люди часто сосредотачиваются только на украшении елки. На самом деле, вы можете создать праздничную и уютную атмосферу, добавив на окна несколько светодиодных светильников или дополнив дом коврами и подушками», — говорит дизайнер.
Не используйте слишком много цветов и стилей
Одной из главных ошибок при оформлении дома является использование слишком большого количества разных цветов и стилей одновременно.
«Чем меньше, тем лучше — это не просто красивая поговорка, а истина. Золотое правило заключается в том, что дом в более простом стиле требует минималистских украшений, а классический дом — более богатых. При оформлении дома стоит выбрать один основной цвет и форму украшений. Затем дополните интерьер еще двумя оттенками или формами, а не выставляйте напоказ существующие украшения всех цветов и форм», — сказала Миквере.
Онлайн-опрос на тему Рождества был проведен в октябре 2022 года исследовательской компанией Norstat по заказу шведской мебельной компании IKEA. В опросе приняли участие 500 жителей Эстонии.