Тенденции рождественского декора 2022: ностальгия и традиции

Обновите свою рождественскую коллекцию парой новинок

По словам дизайнера интерьеров IKEA, вам не нужно тратить много денег и покупать целый новый набор рождественских украшений, чтобы создать теплое и красивое праздничное настроение.

«Для того, чтобы шикарно украсить свой дом, сначала посмотрите, что у вас уже есть. Хороший прием — каждый год обновлять существующую рождественскую коллекцию несколькими новыми предметами, которые освежат интерьер. Например, у многих из нас дома есть белая скатерть и белые классические тарелки. Добавив красные или натуральные льняные салфетки, в зависимости от образа, который вы хотите создать, и дополнив его парой подходящих акцентов, вы можете создать праздничный рождественский стол. Рождественская коллекция IKEA поможет создать праздник широкому кругу людей, независимо от размера их кошелька или бюджета», — отметила Миквере.

Однако, когда дело доходит до новогодних украшений, есть несколько важных предметов, которые помогают создать уют и тепло в темную и холодную погоду. К ним относятся домашний текстиль и освещение. «Люди часто сосредотачиваются только на украшении елки. На самом деле, вы можете создать праздничную и уютную атмосферу, добавив на окна несколько светодиодных светильников или дополнив дом коврами и подушками», — говорит дизайнер.

Не используйте слишком много цветов и стилей

Одной из главных ошибок при оформлении дома является использование слишком большого количества разных цветов и стилей одновременно.

«Чем меньше, тем лучше — это не просто красивая поговорка, а истина. Золотое правило заключается в том, что дом в более простом стиле требует минималистских украшений, а классический дом — более богатых. При оформлении дома стоит выбрать один основной цвет и форму украшений. Затем дополните интерьер еще двумя оттенками или формами, а не выставляйте напоказ существующие украшения всех цветов и форм», — сказала Миквере.