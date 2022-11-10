Лидер сборной Германии не сможет участвовать в ЧМ по футболу

33-летнего Ройса 17 сентября унесли на носилках в матче с «Шальке». Хавбек пострадал после подката – он травмировал лодыжку и не мог покинуть поле самостоятельно. Всего в текущем сезоне Ройс забил три мяча и сделал четыре голевых паса в 12 матчах за «Боруссию».

По данным Sport1, Ройса в составе бундестим заменит 17-летний нападающий дортмундского клуба Юссуфа Мукоко, на счету которого шесть голов и шесть результативных передач в 21 матче за «Боруссию» в текущем сезоне.

Ройс забил 15 мячей в 48 матчах за сборную Германии и выиграл с командой бронзу Евро-2012.