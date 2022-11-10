Помимо Таттар, были также номинированы пятикратная чемпионка мира Пейдж Пирс и прошлогодняя чемпионка мира Катрина Аллен. При выборе учитывались результаты голосования СМИ США, достижения в крупных турнирах и чемпионатах профессионального тура.
Кристин Таттар признана лучшей в мире диск-гольфисткой
Кристин Таттар признана лучшей в мире диск-гольфисткой
Не было особых сомнений в том, кому вручили победный трофей имени Элейн Кинг. Это оказалась Кристин Таттар, которая в этом году выиграла своей первый титул чемпионки мира.
«Она выиграл половину соревнований, в которых участвовала, и всегда без исключений поднималась на подиум. Кристин провела лучший сезон в своей карьере, который также можно считать одним из самых сильных в истории».
Сама Таттар очень рада награде.
«Это награда за хорошие выступления. Я не занимаюсь спортом ради какой-то узнаваемости. Я играю, потому что мне нравится этот вид спорта. Я горжусь, когда окружающие замечают мои старания», - сказала эстонка, которая в этом году выиграла практически все возможные награды.
Ключевые слова