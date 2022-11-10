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Кристин Таттар признана лучшей в мире диск-гольфисткой

rus.postimees.ee
Кристин Таттар признана лучшей в мире диск-гольфисткой
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Чемпионка мира Кристин Таттар.
Чемпионка мира Кристин Таттар. Фото: Eero Vabamägi

Помимо Таттар, были также номинированы пятикратная чемпионка мира Пейдж Пирс и прошлогодняя чемпионка мира Катрина Аллен. При выборе учитывались результаты голосования СМИ США, достижения в крупных турнирах и чемпионатах профессионального тура.

Не было особых сомнений в том, кому вручили победный трофей имени Элейн Кинг. Это оказалась Кристин Таттар, которая в этом году выиграла своей первый титул чемпионки мира.

«Она выиграл половину соревнований, в которых участвовала, и всегда без исключений поднималась на подиум. Кристин провела лучший сезон в своей карьере, который также можно считать одним из самых сильных в истории».

Сама Таттар очень рада награде.

«Это награда за хорошие выступления. Я не занимаюсь спортом ради какой-то узнаваемости. Я играю, потому что мне нравится этот вид спорта. Я горжусь, когда окружающие замечают мои старания», - сказала эстонка, которая в этом году выиграла практически все возможные награды.

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