Кристин Таттар признана лучшей в мире диск-гольфисткой

Не было особых сомнений в том, кому вручили победный трофей имени Элейн Кинг. Это оказалась Кристин Таттар, которая в этом году выиграла своей первый титул чемпионки мира.

«Она выиграл половину соревнований, в которых участвовала, и всегда без исключений поднималась на подиум. Кристин провела лучший сезон в своей карьере, который также можно считать одним из самых сильных в истории».

Сама Таттар очень рада награде.