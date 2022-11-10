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Посла Латвии в России вызвали в МИД РФ из-за сноса советских мемориалов

Интерфакс/BNS
Посла Латвии в России вызвали в МИД РФ из-за сноса советских мемориалов
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Снос советских памятников в Риге.
Снос советских памятников в Риге. Фото: Ints Kalnins

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен «решительный протест» из-за сноса советских памятников и «противоправных действий в отношении российской собственности».

«Подчеркнуто, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону. Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги», – заявили в МИД РФ.

Как сообщалось, в июле Сеймом Латвии был принят закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», согласно которому самоуправления должны демонтировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, не позднее 15 ноября.

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