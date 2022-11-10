Посла Латвии в России вызвали в МИД РФ из-за сноса советских мемориалов

«Подчеркнуто, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону. Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги», – заявили в МИД РФ.