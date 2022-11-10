«Значительно больше 100 тысяч». США оценили потери Украины и России в войне и призвали к переговорам

Об украинских потерях известно меньше. В конце августа главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил о гибели около 9 тысяч украинских военных. В начале лета украинские власти заявляли, что на войне погибло около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.

Список Би-би-си и «Медиазоны»

Ольга Ившина, корреспондент Русской службы Би-би-си

С первого дня войны Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «СМИ-иноагентом») и командой волонтеров. На 10 ноября нам удалось подтвердить информацию более чем о 8600 погибших солдатах и офицерах (подробный текст об этом выйдет в пятницу, 11 ноября).

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 200 человек.

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.