Полиция Финляндии задержала человека, который изготавливал огнестрельное оружие с помощью 3D-принтера. 40-летний мужчина подозревается в преступлениях, связанных с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, пишет Yle.
Финская полиция задержала изготовлявшего на 3D-принтере огнестрельное оружие
Задержанный изготовлял виды оружия, относящиеся к категории особо опасных, а также детали для оружия и оборудование для его сборки. Некоторые детали он заказывал в интернете и собирал из них функциональное оружие.
«Для Финляндии это редкое преступление», – говорит инспектор криминальной полиции Кристина Контио.
Подозреваемый был задержан после ДТП: его автомобиль врезался в фонарный столб на перекрестке с круговым движением в Канкаанпяя. Полиция, прибывшая на место, обнаружила в машине подозреваемого самодельные пластиковые магазины для огнестрельного оружия.
Подозреваемый: оружие для личного пользования
На допросе подозреваемый заявил, что изготовлял оружие для собственного пользования. Во время домашнего обыска полиция изъяла у него еще несколько единиц нелегального оружия и несколько сотен патронов.
Помимо преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, задержанный также подозревается в тяжких преступлениях с наркотиками. В частности, он выращивал дома коноплю и хранил несколько килограммов каннабиса.
На время досудебного расследования подозреваемый был заключен под стражу, но теперь освобожден до суда. По словам полиции, предварительное расследование близится к завершению, и в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру.