Финская полиция задержала изготовлявшего на 3D-принтере огнестрельное оружие

Задержанный изготовлял виды оружия, относящиеся к категории особо опасных, а также детали для оружия и оборудование для его сборки. Некоторые детали он заказывал в интернете и собирал из них функциональное оружие.

«Для Финляндии это редкое преступление», – говорит инспектор криминальной полиции Кристина Контио.

Подозреваемый был задержан после ДТП: его автомобиль врезался в фонарный столб на перекрестке с круговым движением в Канкаанпяя. Полиция, прибывшая на место, обнаружила в машине подозреваемого самодельные пластиковые магазины для огнестрельного оружия.

Подозреваемый: оружие для личного пользования

На допросе подозреваемый заявил, что изготовлял оружие для собственного пользования. Во время домашнего обыска полиция изъяла у него еще несколько единиц нелегального оружия и несколько сотен патронов.

Помимо преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, задержанный также подозревается в тяжких преступлениях с наркотиками. В частности, он выращивал дома коноплю и хранил несколько килограммов каннабиса.