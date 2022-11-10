Накануне Дня отца в зоопарке впервые пройдет день бесплатного посещения для детей

По словам вице-мэра Владимира Света, зоопарк в предстоящий сезон будет руководствоваться принципом, что в зимний период раз в месяц детям можно будет посетить зоопарк бесплатно, а именно каждая вторая суббота месяца будет днем бесплатного посещения для детей и подростков младше 19 лет. «Таким образом мы хотим в нынешней экономической ситуации, когда подорожание жизни продолжается, обеспечить семьям возможность посещения зоопарка. В предстоящий летний сезон дети по-прежнему смогут бесплатно посетить зоопарк в День защиты детей и в День рождения зоопарка», – отметил Свет.

В этом зимнем сезоне дети и подростки до 19 лет смогут бесплатно посещать зоопарк каждую вторую субботу месяца: 12 ноября, 10 декабря, 14 января, 11 февраля, 11 марта и 8 апреля. Для участия в мероприятиях, которые будут проходить в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей и участников мероприятий действует обычный прейскурант.

В эту субботу в зоопарке состоится День совы, по этому случаю подготовлена специальная программа. Работники зоопарка познакомят с ночными хищными птицами, а также подтвердят или опровергнут связанные с филинами и совами мистические легенды. Наблюдение за совами проведет специалист зоопарка в области образования на тему природы Лейф-Август Кирс (на эстонском языке). Программа Дня совы начнется в 11:30, в 12 часов начнется экскурсия с наблюдением сов, в ходе которой можно услышать интересные истории, понаблюдать за кормлением птиц и проч.