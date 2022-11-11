Мялицина: стараюсь создавать отличную школу, но мечтаю о дне, когда она станет не нужна

Если бы я сейчас получила предложение заниматься таким проектом, я бы очень сильно полумала, браться ли за него или нет, потому что теперь я знаю, как сложно с ним справляться. Однако как бы трудно иногда ни приходилось, я буду продолжать руководить этой школой до тех пор, пока хватает энергии.
А энергию, среди прочего, придают и те положительные эмоции, которые очень часто приносит эта же самая работа. Часто мои знакомые спрашивают меня, почему я это делаю, что меня мотивирует в проекте этой школы. Тогда я пытаюсь сама себе ответить на этот вопрос. И начинаю думать о том, что у нас работают прекрасные учителя с Украины. Я вижу, как им тяжело. Они приехали с маленькими детьми, которых нужно водить в садик, при этом самим нужно работать и учить эстонский язык. Но они справляются.
Думаю о тех прекрасных детях, которые у нас учатся. Которые, например, подбегают ко мне по утрам, радостно кричат «Tere, Natalja!», и это тоже придает очень много сил.
А когда меня спрашивают, в чем цель нашей работы, куда мы хотим развиваться, я всегда отвечаю, что главная цель проекта нашей школы состоит в том, чтобы эту школу закрыть. Потому что закрыть нашу школу станет возможным в тот момент, когда закончится война.
Разумеется, я не работаю каждый день во имя того, чтобы закрыть школу. Я работаю во имя того, чтобы, когда война закончится, те дети, чьи семьи решат вернуться на родину, смогли бы поехать в Украину и успешно продолжать учебу там, а те дети, что останутся тут, безболезненно смогли бы продолжить учиться на эстонском языке в местных школах. Чтобы добиться такого результата, нужно каждый день отдавать детям самое лучшее, что ты можешь предложить. И я стараюсь это делать.
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