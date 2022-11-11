Мялицина: стараюсь создавать отличную школу, но мечтаю о дне, когда она станет не нужна

С сентября же у нас за партами сидит уже более четырехсот детей. При этом совсем скоро все вакансии для учеников в нашей школе будут заполнены, то есть в ближайшем будущем мы уже не сможем принимать новых детей. Потому что наша школа рассчитана на 432 учебных места. Больше принять детей мы просто не в состоянии, потому что инфраструктура нашей школы большего количества учащихся не выдержит. Так что можно сказать, что сейчас у нас остались уже только одиночные места.

– Как и в Школе свободы, в вашей школе тоже предполагалось шестьдесят процентов предметов преподавать на эстонском языке, и сорок – на украинском. Получается ли следовать этим амбициям, труднее ли при формировании персонала находить местных учителей или украинских, много ли педагогов из числа украинских беженцев нашли работу в вашей школе?

– Всего в нашей школе на улице Ряэгу работает тридцать человек. Тринадцать из них – люди из Украины. Да, достичь этого соотношения 60:40 в преподавании – это действительно наша амбиция, причем не окончательная, потому что в конце концов мы хотим перейти на полное преподавание на эстонском языке. Это ведь государственный план для всех школ, и мы тоже хотим ему следовать.