Студия Postimees: как правильно выстроить обучение детей из бежавших от войны семей?

- В конце прошлого учебного года, в начале июня, сообщалось о том, что школу на улице Ряэгу посещали 130 детей украинских беженцев. Для учеников 7-12 классов государство создало Школу свободы, а в школе на улице Ряэгу с осени остались ученики начальных и средних классов. Сколько детей учится в школе на улице Ряэгу сейчас?

- В июне сообщалось, что Министерство образования разработало план действий на лето для учеников, обучающихся в школе для детей украинских беженцев. В частности, учеников собирались отправить в летние лагеря, чтобы привыкание к новому коллективу, укрепление связей между детьми происходило даже во время летних каникул. Удалось ли реализовать эти замыслы, можно ли сказать, что в сентябре не пришлось снова заниматься больше снятием стресса с детей, чем образованием, что между детьми уже сложились дружеские, приятельские связи, и синдромом одиночества в новой стране они уже точно не страдают?

- Каковы жилищные условия учеников? Каково социальное положение родителей, у всех ли решен вопрос с трудоустройством, много ли таких семей, у которых очень тяжелая ситуация и которые нуждаются в какой-то дополнительной — в том числе психологической — поддержке? Как часто работникам школы приходится вовлекаться в решение каких-то бытовых проблем детей и даже их родителей?