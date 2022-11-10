Унижение для России или ловушка для Украины? Что пишут западные СМИ об отводе войск из Херсона

«Большая победа Киева, которая меняет военные расклады накануне зимы», – пишет Financial Times. Газета, как и многие другие западные издания, вспоминает, что еще недавно весь Херсон – единственный областной центр Украины, захваченный Россией – был увешан плакатами о том, что Россия здесь навсегда, но в реальности это «навсегда» продлилось чуть больше восьми месяцев.

FT приводит мнение аналитиков и источников, связанных с разведкой: когда армия Украины сможет войти в Херсон, это даст ВСУ больше возможностей для атак на российские подразделения. Но и говорить, что это неизбежно и еще больше ослабит российскую армию, преждевременно: Россия уже давно укрепляется на правом берегу Днепра, и если левый представляет собой преимущественно степь, то здесь укрепиться помогут каналы и болотистая местность.

Военный аналитик Роб Ли также обращает внимание на то, что полный доступ к берегу Днепра в районе Херсона даст Украине возможность атаковать железнодорожные станции, склады и другие объекты, по крайней мере в северной части аннексированного в 2014 году Крыма.

Комментаторы Би-би-си отмечает, что украинские официальные лица с крайней осторожностью оценивают слова российского командования об отводе войск. И ВСУ намерены внимательно изучить ситуацию, прежде чем подходить к городу. Тем более что местные жители, оставшиеся в городе, говорят, что все еще видят на улице российских военных, в частности, из Чечни.