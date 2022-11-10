В Тартуском городском собрании прекратила деятельность фракция Социал-демократической партии в связи с уходом в отставку члена горсобрания Карла Аарона Адсона.
В Тартуском горсобрании прекратила деятельность фракция социал-демократов
В Тартуском горсобрании прекратила деятельность фракция социал-демократов
Фракция социал-демократов в составе пяти человек была зарегистрирована 19 ноября прошлого года на заседании горсобрания. 13 октября этого года Карл Аарон Адсон подал заявку на выход из фракции.
Остальные четыре члена не могут образовать фракцию, так как, согласно уставу города Тарту, фракцию могут образовать не менее пяти членов совета.
Лидером фракции социал-демократической партии была председатель Тартуского регионального отделения партии Кадри Леэтмаа.