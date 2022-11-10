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В Тартуском горсобрании прекратила деятельность фракция социал-демократов

BNS
В Тартуском горсобрании прекратила деятельность фракция социал-демократов
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Член горсобрания Карл Аарон Адсон.
Член горсобрания Карл Аарон Адсон. Фото: Sille Annuk

В Тартуском городском собрании прекратила деятельность фракция Социал-демократической партии в связи с уходом в отставку члена горсобрания Карла Аарона Адсона.

Фракция социал-демократов в составе пяти человек была зарегистрирована 19 ноября прошлого года на заседании горсобрания. 13 октября этого года Карл Аарон Адсон подал заявку на выход из фракции.

Остальные четыре члена не могут образовать фракцию, так как, согласно уставу города Тарту, фракцию могут образовать не менее пяти членов совета.

Лидером фракции социал-демократической партии была председатель Тартуского регионального отделения партии Кадри Леэтмаа.

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