Урмас Рейнсалу обсудил с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи войну в Украине.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. На встрече Рейнсалу подчеркнул, что страны, которые согласны с позицией Эстонии, должны сосредоточиться на усилении поддержки Украины. «Учитывая приближающуюся зиму, мы должны как можно быстрее совместно поддержать Украину военной, финансовой и гуманитарной помощью», –сказал министр иностранных дел Эстонии.

Рейнсалу поблагодарил своего коллегу за поддержку, уже оказанную Украине, которая включает в себя, в том числе, военную помощь и помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. Министр добавил, что рассчитывает на поддержку Северной Македонии в установлении потолка цен на российскую нефть.

Министры иностранных дел подтвердили, что их страны как союзники по НАТО едины в оценке важнейших вопросов безопасности.

По словам Рейнсалу, расширение НАТО способствовало укреплению стабильности и безопасности в регионе Западных Балкан. Северная Македония подала заявку на вступление в Центр сотрудничества НАТО в области киберзащиты.