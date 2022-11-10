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Названы игроки сборной Англии на ЧМ-2022

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Названы игроки сборной Англии на ЧМ-2022
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Джордан Пикфорд.
Джордан Пикфорд. Фото: JASON CAIRNDUFF

Сборная Англии опубликовала заявку на чемпионат мира – 2022, сообщает sports.ru. Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В состав команды Гарета Саутгейта попали:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Бен Уайт («Арсенал»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба – «Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

Нападающие: Филип Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Англия сыграет в группе B с США, Ираном и Уэльсом.

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