Сборная Англии опубликовала заявку на чемпионат мира – 2022, сообщает sports.ru. Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Названы игроки сборной Англии на ЧМ-2022
В состав команды Гарета Саутгейта попали:
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Ник Поуп («Ньюкасл»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Бен Уайт («Арсенал»);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба – «Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);
Нападающие: Филип Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).
Англия сыграет в группе B с США, Ираном и Уэльсом.