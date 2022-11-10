Хорватия вступает в шенгенскую зону

Включение Хорватии в зону действия шенгенского соглашения поддержали 534 депутата, против решения выступили 53 и 25 членов Европарламента воздержались. Об этом сообщает сайт Европарламента 10 ноября.



Вступление страны в Шенген позволит по визе Хорватии совершать поездки в другие страны соглашения. Помимо этого государству будет доступен безвизовый режим с США и Канадой.

«Хорватия прошла самую полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС. Она выполнила 281 рекомендацию в 8 областях Шенгенского законодательства. Комиссия и Совет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европарламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти до конца этого года!», – заявил сегодня в парламенте ЕС переговорщик по вступлению Хорватии в Шенгенскую зону депутат Европарламента Пауло Ранжел.

До сих пор с хорватской визой можно было ездить только в Болгарию, Румынию и на Кипр. Ранее власти Хорватии анонсировали вступление в Шенген с 1 января 2023 года. 18 октября депутаты Европарламента призвали до конца 2022 года принять в шенгенское пространство Румынию и Болгарию.

Хорватия становится 27-й страной шенгенской зоны, и 23-й страной ЕС в этом соглашении. В Шенген также входят не являющиеся членами Евросоюза Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.