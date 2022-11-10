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ЕС выделит Молдове 250 млн евро на преодоление энергокризиса

Deutsche Welle
ЕС выделит Молдове 250 млн евро на преодоление энергокризиса
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Флаги ЕС и Молдовы. Фото иллюстративное.
Флаги ЕС и Молдовы. Фото иллюстративное. Фото: Dado Ruvic

Европейский союз выделит Молдове для преодоления энергетического кризиса 250 млн евро, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом республики Майей Санду в четверг, 10 ноября, в Кишиневе, сообщает Deutsche Welle.

В условиях резкого сокращения поставок российского газа Молдова переживает серьезный энергетический кризис.

«Молдова сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который касается как самих поставок газа и электроэнергии, так и возможностей заплатить за них. Заверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли преодолеть этот кризис», – пообещала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС подготовил для Кишинева дополнительный пакет помощи в размере 200 млн евро. Из них 100 млн евро – это грантовая составляющая, а еще 100 млн –кредит. Эти деньги будут предоставлены с 1 января 2023 года по необходимости для покрытия расходов на энергоресурсы.

«Кроме того, дополнительно будут предоставлены 50 млн евро в качестве бюджетной поддержки, чтобы помогать самым уязвимым слоям населения», – пояснила глава Еврокомиссии. Она напомнила, что в 2022 году ЕС уже выделил Молдове 840 млн евро в виде кредитов и грантов.

«Газпром» резко сократил поставки газа в Молдову

На фоне сокращения российских поставок газа в Молдову Урсула фон дер Ляйен обещала оказать Молдове помощь в преодолении энергетического кризиса, а также в поставке газа из альтернативных источников. Майя Санду в свою очередь заявила, что российский концерн «Газпром» без каких-либо оснований сократил на 50 процентов поставки природного газа в Молдову. По ее словам, снижение объемов поставок является политическим решением и не связано с вопросами оплаты.

С 1 октября «Газпром» сократил суточный объем подачи Молдове на 30 процентов и поставляет до 5,7 млн кубометров газа в сутки при необходимости в 11 млн кубометров. Он объяснил снижение поставок техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

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