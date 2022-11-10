Комиссия Рийгикогу: универсальная услуга должна расшириться и на местные самоуправления

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента. По словам председателя комиссии Кристена Михала, от кризисов в сфере энергетики страдают также местные органы власти и их учреждения.

«Открытие и для них универсальной услуги придаст им спокойствие, возможность сосредоточиться на своей основной деятельности. Именно поэтому в список уже получающих универсальную услугу бытовых потребителей и микро- и малых предприятий мы добавляем еще волостные и городские власти и учреждения, находящиеся в их ведении. Благодаря инициированному сегодня комиссией законопроекту, например, детские сады, школы, библиотеки, спортивные учреждения, приюты и приюты получат возможность воспользоваться универсальной услугой, стоимость которой определит независимый регулятор – Департамент конкуренции», – пояснил Кристен Михал.

Предполагаемый объем энергопотребления местных органов власти составит 0,4 тераватт-часа в год. С учетом объема потребления бытовыми потребителями, который составляет 2 тераватт-часа, и объема потребления микро- и малыми предприятиями, который составит 1,87 тераватт-часа, суммарный годовой объем потребления составит 4,27 тераватт-часа. Предполагается, что с таким объемом Eesti Energia сможет гарантировать предоставление универсальных услуг с помощью более эффективного производственного оборудования.