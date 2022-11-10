Согласно опросу Turu-uuringute AS, проведенному по заказу Госканцелярии, 23 процента жителей Эстонии считают вероятным крупномасштабное военное нападение на страну, а 31 процент опасается ограниченного военного нападения на какой-либо стратегический объект, пишет ERR.
Опрос: жители Эстонии не считают вероятным крупномасштабное военное нападение на страну
Участников опроса попросили дать свою оценку вероятности военного нападения на Эстонию.
Например, крупномасштабное военное нападение на Эстонское государство считают весьма вероятным лишь четыре процента населения, а вполне вероятным – 19 процентов.
Причем среди респондентов, чьим родным языком является эстонский, было довольно много тех, кто считает военное нападение возможным, – целых 25 процентов. Среди людей других национальностей таковых было 19 процентов.
Ограниченное военное нападение на какой-либо стратегический объект страны считают весьма вероятным пять процентов и вполне вероятным 26% опрошенных (всего 31%), среди которых 37% эстонцев и 19% респондентов других национальностей.
39% всех респондентов опасаются краха экономики Эстонии. Среди эстонцев данное мнение разделяют 31%, а среди респондентов других национальностей – 54%.
Столкновения между различными группами населения на национальной или религиозной почве считают вероятными 37% опрошенных, среди которых 32% эстонцев и 45% представителей других национальностей.
Как показал опрос, наибольший страх у людей вызывают фейковые новости и кибератаки. Больше всего, 85 процентов респондентов, среди опасностей, с которыми сталкивается Эстония, отметили распространение фейковых новостей.
79 процентов считают возможными кибератаки на национальные информационные системы, учреждения, компании или граждан. 68% респондентов отметили распространение враждебных высказываний, и 55% - вмешательство некоторых иностранных государств с целью повлиять на политику или экономику Эстонии в своих интересах.
50 процентов считают вероятным крупномасштабное загрязнение морской среды, 40 процентов – крупномасштабное загрязнение окружающей среды. По мнению 41 процента, Эстонию может поразить какая-то эпидемия.
Массовые уличные беспорядки считают вероятными 27 процентов. 19 процентов опасались ядерной катастрофы на атомной электростанции, находящейся неподалеку от Эстонии, в том числе 22 процента эстонцев и 12 процентов респондентов других национальностей.
Опрос проводился в период с 14 по 17 октября. В нем приняли участие 1256 лиц старше 15 лет.