В ночь на 13 августа этого года в Таллинне на седьмом этаже многоквартирного дома на бульваре Сыпрузе, 213 произошел пожар. 20 октября в редакцию Rus.Postimees обратился владелец расположенной на восьмом этаже квартиры Сергей Марченко, который даже спустя два месяца после пожара не мог жить в своей квартире.