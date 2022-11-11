В ночь на 13 августа этого года в Таллинне на седьмом этаже многоквартирного дома на бульваре Сыпрузе, 213 произошел пожар. 20 октября в редакцию Rus.Postimees обратился владелец расположенной на восьмом этаже квартиры Сергей Марченко, который даже спустя два месяца после пожара не мог жить в своей квартире.
13 августа в 02:44 спасатели получили вызов в район Мустамяэ, где горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на бульваре Сыпрузе. Когда прибыли спасатели, квартира горела открытым пламенем, и спасатели вместе с полицией в первую очередь приступили к эвакуации людей. Скорая помощь доставила двух человек в больницу и на месте провела медицинский осмотр одного человека. Команда спасателей потушила пожар в 05:04.