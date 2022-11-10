Компания Silmet о новом масштабном заводе в Нарве: главный риск будущего – война

Завод снизит зависимость от Китая

И сами инвесторы, и потребители – а это, в первую очередь, автопроизводители – очень надеются увидеть этот завод в действии уже в 2025-м году. Сегодня потребность Европы в таких магнитах составляет около 15 тысяч тонн в год, которая в ближайшее время резко вырастет из-за происходящей технологической революции. Максимальная мощность завода, который построят в Нарве – 5 тысяч тонн. Сейчас большую часть потребности в магнитах покрывает импорт из Китая.

Марек Страндберг, руководитель научно-технической редакции Postimees, бывший член правления AS Silmet

Silmet является одним из немногих производителей редкоземельных металлов за пределами Китая. Сегодня годовой объем производства высокопрочных постоянных магнитов, содержащих неодим, составляет около 100 000 – 120 000 тонн в год, и прогнозируется, что к 2035 году он может увеличиться до 300 тысяч тонн. Это, конечно, при условии, что другая технология не снизит потребность в магнитах.

Надеюсь, что если эстонское государство решило оказать проекту помощь на 18 млн евро, то тут учитывается, что технология создана и готова к использованию в сегодняшних условиях. В Sandia National Laboratories в США был изобретен электрический контактный раствор, который не искрит. Это умное изобретение, и оно предназначено для уменьшения потребности в магнитах из редкоземельных металлов в будущем. Это одна из технологий, которая в принципе может уменьшить потребность в магнитах, но это не единственная проблема.

Отдельный вопрос, откуда брать сырье для этих магнитов? Если из Китая, то это, несомненно, будут сложные торговые отношения. В современном мире все больше внимания уделяется тому, чтобы критически важные компании не попали под контроль Китая, а крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире является Китай, производящий их в общей сложности около 150 000 тонн в год.