Международная компания Neo Perfomance Materials намерена за три года запустить в Нарве высокотехнологичный завод и создать как минимум 300 рабочих мест.
Компания Silmet о новом масштабном заводе в Нарве: главный риск будущего – война
Американское предприятие Neo Perfomance Materials (прежнее название – Molycorp Inc.), которому принадлежит силламяэский завод NPM Silmet, планирует инвестировать в производство магнитов из редкоземельных металлов. Завод будет построен в Нарве, и этот проект должен стать не только отличным подспорьем для экономики Северо-Востока, но и толчком для развития зеленых технологий.
Деньги дадут «американская мама» и Европа
Руководитель NPM Silmet Райво Васну рассказал Rus.Postimees подробности проекта. C технологической точки зрения это будет прорыв уже хотя бы потому, что в Европе таких производств почти нет.
«Завод будет производить постоянные магниты, – говорит Васну. – Это не те обычные магниты, которые мы привыкли прикреплять на холодильники. Речь о магнитах, которые используются в электродвигателях, где отсутсвуют щётки. Такие электродвигатели ставятся в электромобили, ветрогенераторы, насосы, всякого рода дрели, фены. В каждом таком устройстве есть постоянный магнит».
Пока инвестором выступает только материнская компания NPM Silmet, других частных инвесторов не привлекали. По словам Васну, инвестиции в первый этап строительства завода по предварительным подсчетам составят 100 миллионов евро, но при текущей инфляции уже понятно, что эта сумма может вырасти.
Также компания NPM Silmet планирует получить финансовую поддержку из Фонда справедливого перехода. Согласно утвержденному Еврокомиссией территориальному плану, на прекращение производства энергии из горючего сланца Эстония получит 354 миллиона евро из бюджета ЕС. По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Кристьяна Ярвана, государство поддержит строительство этого завода из бюджета Фонда справедливого перехода. Пока речь идет о 12 миллионах евро.
Завод снизит зависимость от Китая
И сами инвесторы, и потребители – а это, в первую очередь, автопроизводители – очень надеются увидеть этот завод в действии уже в 2025-м году. Сегодня потребность Европы в таких магнитах составляет около 15 тысяч тонн в год, которая в ближайшее время резко вырастет из-за происходящей технологической революции. Максимальная мощность завода, который построят в Нарве – 5 тысяч тонн. Сейчас большую часть потребности в магнитах покрывает импорт из Китая.
Марек Страндберг, руководитель научно-технической редакции Postimees, бывший член правления AS Silmet
Silmet является одним из немногих производителей редкоземельных металлов за пределами Китая. Сегодня годовой объем производства высокопрочных постоянных магнитов, содержащих неодим, составляет около 100 000 – 120 000 тонн в год, и прогнозируется, что к 2035 году он может увеличиться до 300 тысяч тонн. Это, конечно, при условии, что другая технология не снизит потребность в магнитах.
Надеюсь, что если эстонское государство решило оказать проекту помощь на 18 млн евро, то тут учитывается, что технология создана и готова к использованию в сегодняшних условиях. В Sandia National Laboratories в США был изобретен электрический контактный раствор, который не искрит. Это умное изобретение, и оно предназначено для уменьшения потребности в магнитах из редкоземельных металлов в будущем. Это одна из технологий, которая в принципе может уменьшить потребность в магнитах, но это не единственная проблема.
Отдельный вопрос, откуда брать сырье для этих магнитов? Если из Китая, то это, несомненно, будут сложные торговые отношения. В современном мире все больше внимания уделяется тому, чтобы критически важные компании не попали под контроль Китая, а крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире является Китай, производящий их в общей сложности около 150 000 тонн в год.
Сырье и сейчас завозят из России
Что касается обеспечения производства сырьем, то руководитель Силламяэского завода Райво Васну говорит, что для производства сырья будет нужно не так уж много.
«Сейчас цепочка поставок выглядит так: магниты производят из редкоземельных металлов, а Silmet их производит уже с 70-х годов. Наш продукт идет в Таиланд, где производят неодим, неодим отправляется в Китай, Китай производит из него магниты. То есть поставщиком сырья для магнитов является как раз Silmet», – пояснил Васну.
Но Silmet тоже нуждается в сырье для производства неодима. По словам Райво Васну, на данный момент большая часть сырья в Эстонию поступает из США и России. Пока импорт редкоземельных металлов разрешен, под санкции не попал ни производитель, ни само сырье.
Тем не менее понятно, что стабильные поставки редкоземельных металлов из России уже под вопросом. «Всякое может случиться, – говорит Васну. – Мы сейчас прорабатываем возможность закупок сырья из других стран, например, из Гренландии или Австралии».
На вопрос о том, нет ли этических проблем с импортом российского сырья, Райво Васно отвечает уверенным «нет». Он говорит, что NPM Silmet является звеном в цепочке поставок для оборонной промышленности, а в мире не так много стран, откуда сырье можно ввозить. «Если остановится силламяэский завод, остановятся и многие процессы в оборонке. Это обоюдоострое оружие, – считает Васну, – и прагматичность в данном случае перевешивает политические заявления».
Рабочих рук заводу должно хватить
Если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, первая очередь производства на новом заводе должна быть запущена уже в 2025 году. Детальная планировка и оценка воздействия на окружающую среду уже проводится. На первом этапе в Нарве может быть создано до 300 рабочих мест, а в случае успешной реализации второй очереди производства рабочих мест будет в два раза больше.
Васну говорит, что не боится нехватки рабочих рук: «Сейчас много людей уезжает из Нарвы на всю неделю на работу и возвращается на выходные. В случае появления новых рабочих мест в Нарве им просто не придется постоянно ездить. Они смогут жить и работать дома, так что я думаю, с этим все будет в порядке».
По его мнению, самый большой вызов этого проекта – нынешняя политическая обстановка в мире. Из-за непредвиденных событий бывают сбои в логистических цепочках, приходится докупать оборудование, стройматериалы, а это не всегда возможно. Кроме того риски связаны с текущим энергетическим кризисом, который не позволяет спланировать расходы на энергоносители.