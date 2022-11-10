Миф о непобедимости почти разрушен. Что осталось от Черноморского флота России?

На фоне этого успеха президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что Украина начинает сбор средств для создания флота морских беспилотников.

«Как это работает, все уже видели», – недвусмысленно намекнул он на случившееся в Севастопольской бухте.

Российские власти, впрочем, тоже заявили, что создают «армию надводных и подводных дронов» и планируют сделать это быстрее противника.

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что этот вопрос согласован с президентом России Владимиром Путиным.

«Товарищ Зеленский заявил, что он армию дронов собирается делать. Нам такую армию нужно сделать быстрее и приложить все усилия», – отметил Развожаев 7 ноября.

Производство беспилотников вроде бы готовы запустить на севастопольском заводе имени Серго Орджонинкдзе. В свою очередь Андрей Рыженко считает, что на создание флотилии беспилотников Украине нужно 2-3 месяца, но это при условии, что аппараты будут куплены или предоставлены партнерами.

По его словам, у Украины есть и квалифицированные инженеры, и технологические возможности для создания дронов, но она ограничена во времени.

«На это нужно время. А у нас нет времени на технические эксперименты, –говорит эксперт. – Я бы в краткосрочной перспективе просто купил бы уже готовые аппараты, а в среднесрочной уже думал бы над вопросом собственного производства этих дронов».