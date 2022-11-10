В Эстонии появится общий музейный абонемент

Новый фонд возьмет на себя все вопросы, связанные с музейной картой, – от заключения договоров с музеями до последующих выплат музеям денег за билеты. Роль фонда заключается в повышении видимости музейной сферы и увеличении посещаемости музеев.

«Нас давно вдохновляет финская музейная карта Museokortti, которой пользуются более 240 000 финнов. После долгого планирования многие музеи Эстонии объединили свои усилия с целью создания музейной карты, и появление общего абонемента уже не за горами, – сказала член правления совета созданного фонда и союза музеев Инге Лаурик-Тедер. – Опыт Финляндии продемонстрировал заметное увеличение количества посещений музеев, которые стали привычным местом для времяпровождения и повседневных встреч».

«Я уверен, что музейная карта будет популярна. В последнее время все острее встает вопрос доступности культуры, и основная цель общего абонемента – сделать регулярные посещения музеев более гибкими, – сказал руководитель проекта музейной карты Керт Каск. – Музейная карта – это универсальный подарок для всех: от выпускников школ до бабушек и дедушек. Ее можно включить и в мотивационный пакет предприятий наряду с поддержкой работников в занятиях спортом».

В данный момент заключаются договора о сотрудничестве с музеями и идет техническая подготовка. Музейную карту можно будет приобрести в первой половине следующего года. Музейная карта выйдет в цифровом виде и будет привязана к личному коду покупателя, поэтому ее нельзя будет передать другому. В будущем планируется создать эстонско-финляндский общий абонемент, который предоставит жителям Эстонии дополнительную возможность выгодно посещать музеи Финляндии, а также привлечет в наши музеи большее количество северных соседей.