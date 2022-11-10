Рыбопромысловый сектор Эстонии получит от ЕС пять миллионов евро

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельской жизни Эстонии, отметив, что пособия позволят возместить рыбопромысловым компаниям дополнительные расходы, вызванные сбоями на рынке из-за агрессивной войны России против Украины, и их влиянием на цепочку поставок продукции рыболовства и аквакультуры.

С внесением поправок в план реализации Европейского фонда морского судоходства, рыболовства и аквакультуры планируется компенсировать предприятиям сектора возросшие расходы на электроэнергию, владельцам траулерного флота возместить удорожание топлива, используемого рыболовецкими судами. В качестве периода возмещения выбран период с 1 марта по 31 декабря текущего года.

Всего на компенсацию роста цен на топливо для траулеров выделено 2,18 млн евро, из них на одного заявителя выделено максимум 500 000 евро. На компенсацию повышения цен на электроэнергию рыбопереработчикам и предприятиям аквакультуры выделено 2,87 млн ​​евро, из которых на одного заявителя рассчитано максимум 200 000 евро.

Прием заявок на компенсации от предприятий Эстонии предполагается начать и провести в феврале – марте 2023 года.