Ханно Певкур: намерения и возможности России нельзя недооценивать

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что основными темами встречи были влияние войны в Украине на европейскую безопасность и критически важную инфраструктуру, а также долгосрочная помощь Украине.

«Мы не должны недооценивать очень четко заявленные намерения России и возможности ее армии, – сказал Певкур. – Обострение ситуации посредством мобилизации – это вовсе не признак отчаяния или слабости со стороны Кремля, а свидетельство готовности добиваться военных целей и идти ради этого на жертвы. Мы должны готовиться к длительной военной операции».

«Основная задача Объединенного экспедиционного корпуса – быть готовыми к оперативному реагированию в районах Балтийского моря и Северной Атлантики, таким образом, являясь очень важной частью обороны стран Балтии», – продолжил Певкур.

На встрече министр обороны Великобритании Бен Уоллес представил обзор будущего видения Объединенного экспедиционного корпуса в 10-летней перспективе и предстоящих мероприятий в ближайшем будущем.

Одновременно со встречей в Эдинбурге, в Дании проходят крупномасштабные учения Joint Protector 22 Объединенного экспедиционного корпуса. В ходе учений, в том числе, отрабатывается защита стран Балтии от военной угрозы.

Объединенный экспедиционный корпус – это коалиция, инициированная и возглавляемая Великобританией, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Приоритетными направлениями деятельности коалиции являются регион Балтийского моря, Крайний Север и Североатлантический регион.