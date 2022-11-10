Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 ноября: как будут демонтировать памятники, новый завод в Нарве, судьба российских эмигрантов-оппозиционеров и «секонд-хэнд» в массы!
Сегодня в выпуске:
- Очередные решения правительства: определены правила и нормативы, касающиеся демонтажа советских памятников. Государство профинансирует строительство уникального завода в Нарве.
- Короткие новости: у кого государство планирует выкупить землю, что будут требовать от местных депутатов и что компенсирует министерство окружающей среды.
- В пожарах в этом году погибли 33 жителя Эстонии. Очередная жертва возгорания была обнаружена в Ляэне-Вирумаа.
- В Польше состоялся первый съезд народных депутатов России. Почти всего его участники - это эмигранты, и подробности о судьбах некоторых из них узнавал наш корреспондент.
- С миру по нитке: о демонтаже памятника в Латвии, когда жители Германии не смогут снимать деньги в банкоматах и чем забросали короля Карла III.
- Чтобы одеваться красиво, не обязательно покупать модные вещи из новой колекции. Наша корреспондент посетила необычный модный показ, на котором продемонстрировали возможности повторного использования одежды.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 ноября.