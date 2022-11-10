Государство поставило целью значительно ускорить развитие зеленый энергетики

Эстония поставила целью к 2030 году производить объем возобновляемой энергии, равный годовому потреблению. Основной упор при этом делается на энергию ветра и ускорение уже развивающихся проектов.

По словам премьер-министра Каи Каллас, преодоление энергетического кризиса требует решительных шагов. Важно быстрее перейти на производство возобновляемой энергии и претворить в жизнь уже запланированные проекты.

«Развитие возобновляемой энергии поможет уменьшить зависимость от фоссильного топлива, повысить, благодаря рассредоточенному производству электричества, энергетическую безопасность и уменьшить загрязнение окружающей среды, – отметила Кая Каллас.

– В настоящее время особенно важно ускорить застопорившиеся имеющиеся проекты, чтобы они смогли быстро начать подавать в сеть зеленую электроэнергию. Для этого нужно значительно упростить и ускорить бюрократические процессы, связанные с развитием ветропарков. Затем мы должны будем сосредоточиться на наиболее оптимальных решениях и выяснить, на каких территориях проще всего начать строить парки ветрогенераторов».

Премьер-министр Каллас сказала, что рост доли возобновляемой энергии важен также для снижения цен на электричество. «Электричество из возобновляемых источников всегда будет заметно дешевле, чем произведенное из фоссильного топлива», – подчеркнула она.