Пт, 11.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Горсобрание Тарту не поддержало проект EKRE об отмене платы за место в детском саду

BNS
Горсобрание Тарту не поддержало проект EKRE об отмене платы за место в детском саду
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Детский сад. Иллюстративное фото.
Детский сад. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Тартуское городское собрание в четверг отклонило представленный фракцией Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) проект об отмене со следующего года платы за места во всех детских садах Тарту.

Об этом BNS сообщила пресс-служба горсобрания, уточнив, что за законопроект проголосовали 13 депутатов, против – 30. Большинство депутатов сошлись во мнении, что с учетом объема мероприятий, запланированных в бюджетной стратегии города, город не может допустить большего сокращения доходов и дополнительного роста расходов в ближайшие годы.

Отмена платы за детский сад будет означать уменьшение доходов города почти на 4 миллиона евро в 2023 году, а также приведет к необходимости компенсировать частным детским садам и яслям потерянный доход в размере почти 1,1 миллиона евро.

Авторы проекта постановления из EKRE отметили, что отмена платы за место в детском саду является принципиальным вопросом единой системы образования – дошкольное образование должно быть бесплатным так же, как начальное и среднее образование. Также, по их мнению, отмена платы за место будет способствовать реализации целей городской демографической политики и поддержке семей с детьми.

Горсобрание ранее решило, что с этого года плата за детские сады в городе Тарту больше не будет увязано со ставкой минимальной заработной платы, и установило постоянный размер платы, уплачиваемой родителем, в размере 81 евро в месяц.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх