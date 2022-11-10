Тартуское городское собрание в четверг отклонило представленный фракцией Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) проект об отмене со следующего года платы за места во всех детских садах Тарту.
Горсобрание Тарту не поддержало проект EKRE об отмене платы за место в детском саду
Об этом BNS сообщила пресс-служба горсобрания, уточнив, что за законопроект проголосовали 13 депутатов, против – 30. Большинство депутатов сошлись во мнении, что с учетом объема мероприятий, запланированных в бюджетной стратегии города, город не может допустить большего сокращения доходов и дополнительного роста расходов в ближайшие годы.
Отмена платы за детский сад будет означать уменьшение доходов города почти на 4 миллиона евро в 2023 году, а также приведет к необходимости компенсировать частным детским садам и яслям потерянный доход в размере почти 1,1 миллиона евро.
Авторы проекта постановления из EKRE отметили, что отмена платы за место в детском саду является принципиальным вопросом единой системы образования – дошкольное образование должно быть бесплатным так же, как начальное и среднее образование. Также, по их мнению, отмена платы за место будет способствовать реализации целей городской демографической политики и поддержке семей с детьми.
Горсобрание ранее решило, что с этого года плата за детские сады в городе Тарту больше не будет увязано со ставкой минимальной заработной платы, и установило постоянный размер платы, уплачиваемой родителем, в размере 81 евро в месяц.