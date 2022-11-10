Горсобрание Тарту не поддержало проект EKRE об отмене платы за место в детском саду

Об этом BNS сообщила пресс-служба горсобрания, уточнив, что за законопроект проголосовали 13 депутатов, против – 30. Большинство депутатов сошлись во мнении, что с учетом объема мероприятий, запланированных в бюджетной стратегии города, город не может допустить большего сокращения доходов и дополнительного роста расходов в ближайшие годы.

Отмена платы за детский сад будет означать уменьшение доходов города почти на 4 миллиона евро в 2023 году, а также приведет к необходимости компенсировать частным детским садам и яслям потерянный доход в размере почти 1,1 миллиона евро.

Авторы проекта постановления из EKRE отметили, что отмена платы за место в детском саду является принципиальным вопросом единой системы образования – дошкольное образование должно быть бесплатным так же, как начальное и среднее образование. Также, по их мнению, отмена платы за место будет способствовать реализации целей городской демографической политики и поддержке семей с детьми.