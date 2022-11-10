Евросоюз стал крупнейшим в мире потребителем сжиженного газа

Такие данные в четверг, 10 ноября, опубликовало деловое издание РБК со ссылкой на доклад аналитической компании Kpler.

За те же десять месяцев 2021 года объем импорта сжиженного природного газа в Европу составил 64 млрд кубометров, а за прошлый год – 71,8 млрд. В 2022 году, по оценкам экспертов из Kpler и «Сколтеха», показатель импорта СПГ достигнет 123-125 млрд кубометров.

Китай, напротив, снижает объем закупок: с января по октябрь 2022 года в КНР поступило 69,9 млрд кубометров сжиженного газа, за тот же период 2021-го – 87,5 млрд, а всего за 2021 год –108 млрд кубометров. Ранее Китай был крупнейшим потребителем СПГ в мире.

Европа замещает поставки из России

В 2021 году примерно 40% потребления газа в европейских странах обеспечивали поставки трубопроводного газа из России, и лишь 18% приходились на сжиженный газ. Теперь доля СПГ увеличится до 35%, считает сотрудник «Сколтеха» Сергей Капитонов. После российского вторжения в Украину Евросоюз стал отказываться от сделок с Россией.