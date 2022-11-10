Пригожин пропел Путину отходную. Как отступление из Херсона усиливает позиции лидера ЧВК «Вагнер»

Самое интересное – куда эта армия придет. Эти 30 тысяч отборных частей, очевидно, будут переброшены на Донбасс и попытаются наступать там. Если их наступление окажется успешным, то главным бенефициаром, вероятно, станет Евгений Пригожин и его ЧВК «Вагнер». «После этого триумвират «Пригожин, Кадыров, Суровикин» сможет диктовать свою волю кому угодно, включая Путина», – считает военный эксперт Олег Жданов, полковник запаса и бывший сотрудник Генштаба ВСУ.

Таким образом, абсолютно логичный и единственно с военной точки зрения возможный шаг – уход с правого берега Днепра, – может иметь куда более важные последствия, чем просто отступление.

Он может стать расстановкой фигур для ожидаемого многими перехода власти в стране в руки триумвирата при молчаливом согласии Путина.

Но, впрочем, обо всём по порядку.

Положение российских войск под Херсоном совершенно безнадежно уже несколько месяцев.

Эта безнадежность началась с того момента, когда украинские HIMARS-ы вынесли Антоновский мост и Новую Каховку, а украинские HARM-ы вынесли на правом берегу ПВО, обеспечив украинской авиации господство в воздухе. Положение стало окончательно критическим после того, как взрыв грузовика повредил Керченский мост, разом уполовинив поставки снарядов и горючего в Крым, а оттуда – на правый берег Днепра.