Российская армия – 30 тысяч отборных десантников, лучшая и наиболее дееспособная часть войск, – действительно отступает из Херсона. Кто-то – вероятно, Евгений Пригожин и генерал Суровикин, – убедил Путина принять единственное разумное с военной точки зрения решение, хоть оно и наносит по Путину страшный политический удар, пишет Юлия Латынина для Новой газеты. Европа.
Пригожин пропел Путину отходную. Как отступление из Херсона усиливает позиции лидера ЧВК «Вагнер»
Самое интересное – куда эта армия придет. Эти 30 тысяч отборных частей, очевидно, будут переброшены на Донбасс и попытаются наступать там. Если их наступление окажется успешным, то главным бенефициаром, вероятно, станет Евгений Пригожин и его ЧВК «Вагнер». «После этого триумвират «Пригожин, Кадыров, Суровикин» сможет диктовать свою волю кому угодно, включая Путина», – считает военный эксперт Олег Жданов, полковник запаса и бывший сотрудник Генштаба ВСУ.
Таким образом, абсолютно логичный и единственно с военной точки зрения возможный шаг – уход с правого берега Днепра, – может иметь куда более важные последствия, чем просто отступление.
Он может стать расстановкой фигур для ожидаемого многими перехода власти в стране в руки триумвирата при молчаливом согласии Путина.
Но, впрочем, обо всём по порядку.
Положение российских войск под Херсоном совершенно безнадежно уже несколько месяцев.
Эта безнадежность началась с того момента, когда украинские HIMARS-ы вынесли Антоновский мост и Новую Каховку, а украинские HARM-ы вынесли на правом берегу ПВО, обеспечив украинской авиации господство в воздухе. Положение стало окончательно критическим после того, как взрыв грузовика повредил Керченский мост, разом уполовинив поставки снарядов и горючего в Крым, а оттуда – на правый берег Днепра.
Вопрос заключался лишь в том, какую форму примет сдача Херсона. Дело в том, что ВСУ никогда не ведет наступление в привычном для Первой и Второй мировой смысле: когда после огненного вала солдаты бегут в атаку и выковыривают врага из окопов. Так пытается наступать ЧВК «Вагнер» под Бахмутом, и там поле боя устилают трупы вагнеровцев и их зэков. ВСУ же силы солдат бережет, и наступает только после того, как на передней линии обороны (т. н. ВОПы, взводно-опорные пункты) просто никого нет. Почему нет – это вопрос другой. Либо всех, кто сидел в ВОПах, поубивали, либо они убежали. К тому же у ВСУ нет танков для подобного наступления.
В таких условиях Херсон можно было удерживать довольно долго – ценой огромных потерь, но удерживать. Например, одно время ходили слухи, что перекинутых на правый берег мобилизованных переодевают в гражданскую одежду и сделают из них «ополчение» Херсона. Это были бы городские бои, самый сложный вид боев; в этих боях мобилизованных, которые только и умеют, что стрелять из автомата, использовать довольно логично, потому что в этих боях всего-то и требуется — стрелять.
В таком сценарии Херсон ждала участь Мариуполя и Северодонецка. Достаточно небольшого количества городских партизан, чтобы раздолбать артиллерией весь город, обвиняя в этом друг друга.
Тем паче что для Путина, который с помпой подписал указ о вхождении Херсона в состав России, уход из Херсона – серьезное личное поражение. В Z-каналах по этому поводу уже стоит вой.
Российские войска могли максимально затянуть сдачу, отвлекая на себя значительные украинские силы. Все ожидали ловушек и подвохов — но вместо этого утром 9 ноября российские части стал массово отходить, взорвав перед этим оставшиеся мосты через Ингулец и оросительные каналы. Интересно, что мосты были взорваны в тылу российских войск. То есть это были не мосты, которые разделяли российские войска и ВСУ, а мосты, которые отделяли российские войска от Днепра.
В чем смысл? Его объясняет военный эксперт и советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович: мосты всегда были лакомой целью для «Хаймарсов». «Любой мост – это скопление войск и техники перед мостом, ВСУ пристрелялись по всем мостам, при массовом отступлении была бы бойня», — говорит Арестович.
Переправляясь через каналы и канавки вброд, по понтонам, в неожиданных местах, российская армия лишила ВСУ этой возможности.
Вообще, отход прекрасно организован, и украинский военный журналист и эксперт Юрий Бутусов отмечает высокое его качество. «Это – лучшие российские войска, отборные десантники, – говорит Бутусов. – Вот как Суровикин объявил о «непопулярных решениях», с того момента они готовились и разумно прикрывали отход».
Как мы уже сказали, главный вопрос в том, куда пойдут все эти части, которые организованно отступают с техникой и оружием. Очевидый ответ: на Донбасс, под Бахмут, где начнется серьезное наступление. Плюс тридцать тысяч лучших войск – это не шутка. «К тому же на правом берегу господствует украинская авиация, а под Бахмутом – российское ПВО», – напоминает военный эксперт, летчик ВСУ и полковник запаса Роман Свитан.
Мы можем предположить, что эти войска пойдут в наступление с прежней российской целью: захватить Бахмут, Славянск, Краматорск – и, главное, находящуюся возле Славянска систему водоснабжения Донбасса, которая с самой весны являлась главной целью российского наступления на Донбассе. Потому что без нее Донбасс необитаем, и стратегической возможности удерживать его нет.
«Главным бенефициаром такого наступления станет Евгений Пригожин», – считает Олег Жданов. Напомним, что это группа «Вагнер» бьется под Бахмутом, и бьется она так: вся огневая мощь российской армии сосредоточена на том направлении, российская армия имеет там преимущество в технике 7:1 (хотя неточность российской артиллерии снижает это преимущество раз в 5–6), атаки следуют до 6–10 в день, иногда каждые два часа.
Политические сливки от Бахмута собирает Пригожин (вот, вся российская армия отступает, а «Вагнер» дерется, как лев, и даже наступает), а обеспечивает это наступление, стянув отовсюду артиллерию, всё та же российская армия, – иронизирует Алексей Арестович.
Иными словами: генерал Суровикин (а также, возможно, Евгений Пригожин) убедил Путина отступить из-под Херсона, принять военное, а не политическое решение.
Если 30 тысяч отборных российских войск, выведенных из-под Херсона, придут на Донбасс, и если их наступление будет хоть немного успешным, то главным бенефициаром этого решения станет, вероятно, ЧВК «Вагнер».
С далеко идущими внутриполитическими российскими последствиями.
Но для этого, разумеется, нужны две вещи. Первое – чтобы ВСУ не нанесли войскам существенных потерь при отходе, и второе – чтобы наступление на Донбассе было удачным. Ведь ВСУ тоже не останутся на правом берегу. Их «Хаймарсы» тоже поедут за десантниками на Донбасс.