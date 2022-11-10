Пт, 11.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ В центре Таллинна столкнулись мотоцикл и автомобиль, один человек доставлен в больницу

rus.postimees.ee
В центре Таллинна столкнулись мотоцикл и автомобиль, один человек доставлен в больницу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Сегодня вечером около половины девятого в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля и мотоцикла.

По предварительным данным, водитель автомобиля, поворачивавший налево с улицы Крейцвальди на улицу Гонсиори, не заметил мотоциклиста, который ехал по улице Гонсори, и поворачивал на улицу Рауа.

Водитель мотоцикла, 52-летний мужчина, доставлен в больницу для медицинского освидетельствования. Водитель автомобиля, 37-летний мужчина, не пострадал.

Все подробности инцидента будут выявлены в ходе производства.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх