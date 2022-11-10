Сегодня вечером около половины девятого в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля и мотоцикла.
ФОТО ⟩ В центре Таллинна столкнулись мотоцикл и автомобиль, один человек доставлен в больницу
В центре Таллинна столкнулись мотоцикл и автомобиль, один человек доставлен в больницу
По предварительным данным, водитель автомобиля, поворачивавший налево с улицы Крейцвальди на улицу Гонсиори, не заметил мотоциклиста, который ехал по улице Гонсори, и поворачивал на улицу Рауа.
Водитель мотоцикла, 52-летний мужчина, доставлен в больницу для медицинского освидетельствования. Водитель автомобиля, 37-летний мужчина, не пострадал.
Все подробности инцидента будут выявлены в ходе производства.
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