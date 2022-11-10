По сообщению Департамента транспорта, в пятницу утром в поселке Ассаку в Харьюском уезде движение будет закрыто на две минуты в связи с ремонтом воздушной линии электропередачи.
Завтра утром движение на участке шоссе Таллинн-Тарту будет временно закрыто
Завтра утром движение на участке шоссе Таллинн-Тарту будет временно закрыто
На 9-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в направлении Тарту, на автобусной остановке в Ассаку в промежутке с 9 до 10 утра движение будет закрыто на две минуты.
Информацию обо всех действующих ограничениях движения можно найти на сайте или по телефону 1247.
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