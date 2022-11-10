Известный популяризатор истории Тамара Эйдельман пишет в «Новой газете Европа» о том, какие королевы, принцессы и сказки о них нужны сейчас людям. В среду на Netflix вышел пятый сезон культового сериала «Корона» (The Crown).
Новый сезон сериала «Корона»: секрет очарования «холодной» британской монархии
Вопрос к читателям: кто сразу, не пользуясь помощью Гугла, может назвать имена королей и королев, правящих, скажем, в Нидерландах или в Норвегии? Думаю, что таких знатоков найдется немного. Или вот еще: новостная рассылка прислала мне потрясающее сообщение: норвежская принцесса Марта Луиза (кто это?) решила отказаться от своего титула. Дело в том, что она собирается выйти замуж за афроамериканца Дурека Веретта, который называет себя… шаманом в шестом поколении.
Веретт использует вудуистскую религию для того, чтобы обеспечить душевное спокойствие своим подопечным, среди которых, естественно, много знаменитостей. Марта Луиза со своим избранником уже живут в Лос-Анджелесе. Король, впрочем, решил не лишать ее титула, а вот шаман Дурек будет просто считаться членом королевской семьи, но титул ему не выдадут, так как мужьям принцесс он не полагается. А Марта Луиза, оказывается, уже была замужем за писателем Ари Беном, от которого у нее три дочери. В 2019 году Бен умер, и теперь она заключает новый брак.
Представьте на минутку, что подобная история разворачивалась бы в британской королевской семье. Мы бы наверняка уже знали всю подноготную принцессы, подробности первого брака Марты Луизы, были бы знакомы со всеми предками Дурека Веретта, судили бы и рядили, должна принцесса сохранить свой титул или нет. Но так как дело происходит в Норвегии, то получается, что второй брак старшей дочери короля никого особенно не волнует, кроме членов ее семьи, — ну и, наверное, жителей Норвегии.
Почему так? Почему именно британская королевская семья, обладающая, прямо скажем, столь же малыми возможностями влиять на политическую жизнь, как и другие современные европейские монархи, — почему именно эта семья постоянно привлекает к себе всеобщее внимание? Браки и разводы, рождение детей, ссоры и примирения…
Такое чувство, что королева Елизавета и ее потомство — это наши близкие знакомые, если не родственники. Чем это можно объяснить?
Наверное, невероятной экономической и политической мощью Великобритании в XIX веке — первой половине XX века. Сегодня Великобритания остается влиятельной страной, но ее положение не сравнится с тем, которое она занимала в былые времена, когда Британская империя могла влиять на судьбы всего земного шара, а «Старая леди с Треднидл-стрит» — то бишь Банк Англии, — был самым главным финансовым учреждением мира. Естественно, что и короли, правившие — или уже даже не правившие, а возглавлявшие, — столь мощную страну, должны были привлекать всеобщее внимание.
Можно вспомнить и то, что королева Виктория правила большую часть XIX века, ее именем определяют эпоху, моду, мораль, мебель, искусство, да еще к тому же благодаря бракам своих многочисленных детей она стала «Бабушкой Европы».
Думаю, что есть и другие причины. Британская королевская семья куда более консервативна, чем, скажем, голландская или шведская. В монархиях на континенте короли и королевы спокойно ходят в театр и сидят рядом со своими подданными, наследные принцы женятся на стюардессах, принцессы разъезжают на велосипедах по улицам, и это воспринимается как само собой разумеющееся.
И вообще-то это здорово и правильно. Но нам всем нужны сказки о принцессах в неприступных замках, а не на улицах городов, о героических королях и мудрых королевах.
Традиционность британских монархов и их преданность давным-давно устаревшим традициям, с одной стороны, иногда ужасно раздражают, а с другой — очаровывают.
Бифитеры и вороны в Тауэре, выход королевских гвардейцев, замки и дворцы, сохраняющие легенды прошлых веков, жесткий этикет, от которого нельзя отступить ни на шаг, и, скажем прямо, невероятный снобизм британской королевской семьи — всё это стало «торговой маркой», которую мы покупаем снова и снова.
Много говорили и писали о том, как изменила британскую монархию принцесса Диана, которая, лишившись после развода титула принцессы, заявила, что будет «принцессой людских сердец» и построила свой публичный образ на совершенно иных началах. Вопрос о том, что действительно происходило между Дианой и Чарльзом, крайне сложный и запутанный. Но СМИ давно дали на него тот ответ, который был радостно принят миллионами людей. Все мы слышали, читали или смотрели в кино историю Золушки, вышедшей за принца, а затем затравленной суровой семьей принца и им самим.
Очень сложно ответить на вопрос, как всё было на самом деле, но ясно, что поведение Дианы действительно не вписывалось в строгие правила Букингемского дворца. И здесь начинается раздвоение, охватившее половину мира: с одной стороны Диана, особенно после своей трагической гибели, вызывала и вызывает всеобщее сочувствие. А с другой — королевское величие, дворцы и замки, гвардейцы в меховых шапках, Вестминстерское аббатство, Виндзорский замок и другие атрибуты британской монархии невероятно завораживают. В этом, наверное, причина того, что СМИ, поддерживавшие Диану, в основном сосредоточили свою критику на Чарльзе, а вот королева, не оказавшая своей невестке никакой моральной поддержки, довольно быстро была выведена из-под огня критики. Она же королева.
Когда я смотрела сериал «Корона», то пыталась себе представить, как на него реагирует королева. Потом с полным потрясением я узнала, что он ей очень нравился и она его регулярно смотрела. Мне-то казалось, что и сама Елизавета, и ее муж выставлены там в не слишком приглядном свете: жесткие, холодные, явно угнетающие своих детей, не понимающие невестку…
Потом я поняла, что королева видела в этом сериале совершенно другой, крайне важный для нее посыл: королевская власть связана с важнейшими обязанностями, и эти обязанности превыше всего.
Ради них можно пожертвовать минутами семейного счастья, временем, проведенным с детьми, и многими другими радостями, доступными простым смертным. И то, что меня пугает в судьбе королевы, для нее, очевидно, было важнейшим достижением.
Сегодня британская династия меняется, и может быть, дело не столько в судьбе Дианы, сколько в изменившихся временах. Старшие дети Елизаветы и Филиппа воспитывались еще в викторианской строгости, младшим позволялось уже намного больше. Принцы Уильям и Гарри были, конечно, воспитаны Дианой, но, с другой стороны, они просто жили в иное время.
Когда мы видим, как Уильям и Кейт отводят детей в детский сад или спешат домой с покупками, то удивляемся и умиляемся — вот ведь как оно бывает. Вообще-то норвежские принцы и принцессы живут так уже давно, мы просто не обращали на них внимания, они уже давно не разыгрывают из себя «настоящих» членов королевской семьи. Принц Уильям для нас — полубожество, сошедшее на землю.
При этом интересно, что Гарри и Меган, которые пошли дальше по пути своего «очеловечивания», подвергаются постоянной критике. Еще бы: они порвали со всеми традициями, а нам так интересно смотреть на жизнь реальных и в то же время сказочных королей и принцев.
С Меган сказка о Золушке как-то не слишком складывается — ведь Золушка должна, очевидно, быть в восторге от того, что она попала во дворец.
Королева Елизавета скончалась — и окончательно перешла в мир сказки. Умолкли разговоры о том, что их брак с Филиппом был, может, не очень счастливым, о том, что жесткие родители сломали жизнь своим детям. Она стала Королевой с большой буквы, пожалуй, даже заслонив сегодня собой королеву Викторию.
Интересно будет посмотреть, как в этих обстоятельствах изменится сказка о Золушке-Диане? Четвертый сезон сериала «Корона» закончился на том, что Диана собралась перейти в наступление на королевскую семью. Выходящий сейчас следующий сезон, очевидно, будет в основном сосредоточен на бунте Дианы и ее разводе. Судя по предыдущим пьесам и фильмам, созданным авторами «Короны», можно предположить, что мы увидим Елизавету, принимающую непростые, но оказывающиеся правильными решения. На чьей стороне будут симпатии публики? Чья сказка станет самой главной на ближайшие годы: история мудрой королевы или несчастной Золушки? Поживем — увидим.