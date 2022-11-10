Новый сезон сериала «Корона»: секрет очарования «холодной» британской монархии

И вообще-то это здорово и правильно. Но нам всем нужны сказки о принцессах в неприступных замках, а не на улицах городов, о героических королях и мудрых королевах.

Традиционность британских монархов и их преданность давным-давно устаревшим традициям, с одной стороны, иногда ужасно раздражают, а с другой — очаровывают.

Бифитеры и вороны в Тауэре, выход королевских гвардейцев, замки и дворцы, сохраняющие легенды прошлых веков, жесткий этикет, от которого нельзя отступить ни на шаг, и, скажем прямо, невероятный снобизм британской королевской семьи — всё это стало «торговой маркой», которую мы покупаем снова и снова.

Много говорили и писали о том, как изменила британскую монархию принцесса Диана, которая, лишившись после развода титула принцессы, заявила, что будет «принцессой людских сердец» и построила свой публичный образ на совершенно иных началах. Вопрос о том, что действительно происходило между Дианой и Чарльзом, крайне сложный и запутанный. Но СМИ давно дали на него тот ответ, который был радостно принят миллионами людей. Все мы слышали, читали или смотрели в кино историю Золушки, вышедшей за принца, а затем затравленной суровой семьей принца и им самим.