Не имевшая прав 15-летняя девушка села за руль мопеда и попала в ДТП

По сообщению полиции, сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 7.45. Инцидент имел место на 12-м километре шоссе Таллинн – Раннамыйза – Клоогаранна. Не имевшая водительских прав 15-летняя девушка ехала по велосипедно-пешеходной дорожке на мопеде Doohan iTango и врезалась в совершавший поворот направо автомобиль Audi A4 Avant, которым управлял 65-летний мужчина.