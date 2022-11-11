ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Сорок лет спустя: избавились ли мы от рабских иллюзий?

В эти дни мы отмечаем сорок лет кончины Леонида Ильича Брежнева. По-своему это символичная дата, ведь именно столько Моисей вел свой народ на Землю Обетованную, чтобы тот успел познать истину и освободиться от рабских привычек. Кончина Брежнева еще не означала для жителей СССР начала освобождения – два с половиной года мы были свидетелями «гонки на лафетах», слушали бредовые рассуждения кремлевских старцев, пока не появился тот, кто сам того не желая, снял с нас этот непосильный душевный груз. И тоже можно считать символичным, что главный прораб Перестройки – Михаил Горбачев – ушел в мир иной спустя сорок лет после смерти Брежнева.

Сорокалетний цикл можно считать завершенным, но далеко не все из нас освободились от советских иллюзий. Мне бесконечно жаль, что тысячи моих соотечественников здесь, в Эстонии и миллионы их единомышленников в России так и не поняли, что присутствуют при гибели огромной империи, которая напоследок решила унести с собой в небытие десятки тысяч жизней. Ничего, кроме презрения, я не испытываю к тем деятелям, с позволения сказать, культуры, кто сейчас украшает себя знаком Z и надрывается в исполнении «патриотических» песен. Кто спешит поддержать всю истерику, в которую впадают отдельные пропагандисты, кто покорно отдает на убой своих мужей, отцов и сыновей. Никогда не думал, что стану свидетелем этого общенационального помешательства, но ведь мы знаем, что история больно наказывает тех, кто не извлекает уроков из прошлого.