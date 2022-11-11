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ВИДЕО ⟩ Машина участника ралли Япония сгорела дотла

rus.postimees.ee
Машина участника ралли Япония сгорела дотла
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Дани Сордо смотрит, как горит его машина.
Дани Сордо смотрит, как горит его машина. Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

На выходных стартует последний этап чемпионата мира по ралли – гонка в Японии. Тестовые заезды начались уже накануне и в итоге первый спецучасток был отменен. На 23-километровом отрезке Isegami's Tunnel прошло семь экипажей, но затем произошло невероятное.

На 16-м километре гонки загорелась машина Дани Сордо (Hyundai i20 N Rally1). За считанные минуты автомобиль сгорел дотла.

Жюльен Монсе, исполняющий обязанности руководителя команды Hyundai, сообщил, что экипаж не пострадал.

«Главное, что экипаж в порядке. Но, конечно, произошедшее – чудовищное событие. Пока нет никакой информации, думаю, что будет сложно выяснить реальную причину произошедшего, потому что от машины ничего не осталось», - сказал он.

После инцидента гонку отменили. Из семи успевших проехать трассу экипажей на первом месте Калле Рованперя. Себастьен Ожье, занявший лидерскую позицию первым, пробил колесо и в итоге потерял время.

В данный момент, по итогам шестого заезда лидеры распределились таким образом:

1. Калле Рованперя

2. Элфин Эванс

3. Отть Тянак

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