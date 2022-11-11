На выходных стартует последний этап чемпионата мира по ралли – гонка в Японии. Тестовые заезды начались уже накануне и в итоге первый спецучасток был отменен. На 23-километровом отрезке Isegami's Tunnel прошло семь экипажей, но затем произошло невероятное.
ВИДЕО ⟩ Машина участника ралли Япония сгорела дотла
На 16-м километре гонки загорелась машина Дани Сордо (Hyundai i20 N Rally1). За считанные минуты автомобиль сгорел дотла.
Жюльен Монсе, исполняющий обязанности руководителя команды Hyundai, сообщил, что экипаж не пострадал.
«Главное, что экипаж в порядке. Но, конечно, произошедшее – чудовищное событие. Пока нет никакой информации, думаю, что будет сложно выяснить реальную причину произошедшего, потому что от машины ничего не осталось», - сказал он.
После инцидента гонку отменили. Из семи успевших проехать трассу экипажей на первом месте Калле Рованперя. Себастьен Ожье, занявший лидерскую позицию первым, пробил колесо и в итоге потерял время.
В данный момент, по итогам шестого заезда лидеры распределились таким образом:
1. Калле Рованперя
2. Элфин Эванс
3. Отть Тянак
The end of #WRCJapan for Dani Sordo 😢 Everyone safe 😮💨 pic.twitter.com/ZofOQS31H4— Ian (@iannone_ian) November 10, 2022