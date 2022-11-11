Сордо: с самого начала в машине воняло топливом, и вдруг пламя вырывалось из-под сиденья

Hyundai i20 Rally1 загорелся во время заезда в известном тоннеле Исегами. Когда Сордо заметил пламя, он попытался взять ситуацию под контроль с помощью огнетушителя. Ему на помощь поспешил Гас Гринсмит, ехваший следом, но, к сожалению, мужчинам пришлось сдаться огню и вместе смотреть, как раллийный автомобиль стоимостью почти миллион евро сгорел дотла.

«Все произошло очень быстро и на самом деле началось уже с самого старта. В машине воняло топливом и на одной прямой между сиденьями вырвался язык пламени и повалил дым. После этого я остановил машину», - описал ход событий Сордо на портале WRC.

«Уже через пару минут задняя часть машины была объята пламенем. Пытались потушить пожар, но это было нереально. Мне обидно за команду, поскольку так терять автомобиль очень больно», - добавил испанец.

Позже в беседе с DirtFish Сордо рассказал, что на самом деле он сообщил команде о запахе топлива еще утром, когда ехал на заезд.