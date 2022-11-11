Скандал вокруг Porto Franco: начинается процесс над Корбом, Тедером и Центристской партией

В мае этого года Госпрокуратура предъявила Хиллару Тедеру, Михаилу Корбу и Центристской партии Эстонии обвинение в торговле влиянием. Согласно обвинению, бывший в то время генсеком НКО «Центристская партия Эстонии» Михаил Корб использовал личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и OÜ Porto Franco, чтобы предприятие получило от мэра и подчинявшихся ему чиновников неоправданное и несправедливое преимущество при назначении платы за сервитут. В ответ Тедер, по данным досудебного расследования, обещал Центристской партии пожертвование в размере до миллиона евро.