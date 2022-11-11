В ходе встреч лидеров самых могущественных стран мира на саммите G20 на Бали на следующей неделе, не стоит ожидать, что Европейский союз выступит единым фронтом, пишет Politico.
Politico: Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель не ладят друг с другом. Это мешает управлению ЕС
«Вместо того, чтобы координировать свои действия, два высших должностных лица ЕС — председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель — избегают друг друга, а сотрудники, участвующие в организации поездки, руководствуются строгими инструкциями, чтобы избежать дублирования маршрутов.
За почти три года, прошедшие с начала их пребывания в должности, отношения между Мишелем и фон дер Ляйен претерпели чрезвычайный разрыв: сотрудники двух ведомств не поощряли общение, а два лидера блокировали друг друга от встреч с иностранными высокопоставленными лицами.
Неблагополучное партнерство влияет не только на законодательную и политическую повестку дня ЕС, которая зависит от тонкого межинституционального баланса. Это также угрожает подорвать авторитет ЕС в мире.
Одним из центральных моментов G20 станет встреча Мишеля и китайского лидера Си Цзиньпина, которая запланирована на полях саммита. Учитывая разногласия внутри ЕС по поводу того, как вести себя с Пекином, эта встреча обещает стать решающей. Но фон дер Ляйен не была приглашена. Причина? Ее отказ разрешить Мишелю присутствовать на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на G7 в Германии в июне.
Соперничество между Комиссией и Советом долгое время было проблемой из-за присущей системе ЕС структурной напряженности.
Еврокомиссия является исполнительным органом блока, способным предлагать законы, ставя своего президента в центр почти каждой инициативы ЕС. Но Евросовет — это место, где встречаются главы государств и правительств, чтобы превратить предложения в закон. Хотя его президент играет координирующую роль, модерируя дебаты между реальными лицами, принимающими решения, эта позиция, возможно, ближе к тому, в чем заключается реальная власть блока.
В результате того, что две роли перекрывают друг друга, возникает путаница в извечном вопросе, часто приписываемом Генри Киссинджеру: кому вы звоните, когда хотите позвонить в Европу? (Европейский парламент со своим президентом представляет собой третий центр власти, но мало кто станет утверждать, что он является чем-то иным, чем младшим братом двух других).
Столкновение личностей между нынешними должностными лицами подняло межведомственную конкуренцию на новый уровень, по словам многих официальных лиц ЕС, в том числе тех, кто работал при предыдущих администрациях, когда Жан-Клод Юнкер возглавлял Комиссию, а Дональд Туск был президентом Совета.
Встречи между фон дер Ляйен и Мишелем практически не проводятся, даже в преддверии саммитов Европейского совета, которые обычно являются форумом, на котором ЕС добивается прогресса в решении крупных стратегических и неотложных задач, стоящих перед блоком.
Чиновники из других стран и международных организаций часто не понимают, кто должен быть их собеседником. Во время продолжающихся дискуссий о глобальном продовольственном кризисе представители Организации Объединенных Наций были удивлены, когда высокопоставленный сотрудник ЕС, который ранее участвовал в переговорах, был внезапно исключен из последующих встреч.
Когда фон дер Ляйен и Мишель были выбраны главой двух самых влиятельных институтов ЕС в 2019 году, они составили малообещающую пару. Фон дер Ляйен, министр обороны в правительстве канцлера Германии Ангелы Меркель, большую часть своей карьеры провела во внутренней политике; Мишель, бывший премьер-министр Бельгии из видной политической семьи, имел больший опыт работы в ЕС.
По характеру они очень разные. Фон дер Ляйен, врач и мать семерых детей, обладает аналитическим складом ума. Мишель - тихий лидер в водолазке со склонностью к поэзии. Когда в прошлом году он женился на своей давней партнерше, он пригласил супругов лидеров ЕС на ужин и специальный просмотр выставки работ британского художника Дэвида Хокни в брюссельском центре изящных искусств Bozar.
По словам официальных лиц, отношения начались спокойно. «Были небольшие сбои, но ничего неожиданного», — сказал один из представителей ЕС. В первые месяцы секретариат Евросовета планировал еженедельную дневную встречу между Мишелем и фон дер Ляйен каждый понедельник. Хотя встречи вскоре сошли на нет, все полностью разладилось только в апреле 2021 года, когда два лидера отправились в Турцию, чтобы встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Камеры запечатлели шокированную реакцию фон дер Ляйен, когда Мишель быстро занял единственный стул рядом с президентом Турции, оставив ее сидеть на диване напротив министра иностранных дел Турции. Президент Еврокомиссии, первая женщина, занявшая этот пост, позже заявила Европейскому парламенту, что инцидент «задел» ее.
Инцидент, получивший название «Sofagate», стал вирусным во всем мире, а взаимные (хотя и не всегда публичные) обвинения привели к нисходящей спирали отношений, которые с тех пор только ухудшились.
В разгар шумихи сообщалось, что Мишель усугубил ситуацию, отменив обычный обед в с фон дер Ляйен из-за конфликта с визитом главы африканского государства. Сегодня чиновники Совета говорят, что фон дер Ляйен неоднократно отменяла встречи за обедом, даже до «Sofagate». Чиновники комиссии говорят, что эти двое встречаются «почти» каждую неделю на различных форумах, хотя запланированные встречи один на один были отменены.
По словам официальных представителей обоих институтов, плохие отношения начали сказываться на работе ЕС. Хотя два лидера появляются рядом друг с другом на пресс-конференциях после саммита, диалог по повседневным вопросам между лидерами и их ближайшим окружением практически отсутствует.
Персонал Евросовета вынужден «гоняться за информацией, как журналисты», — сказал один из чиновников в штаб-квартире учреждения в Европе, жалуясь на то, что Комиссия не информирует Мишеля о своих предстоящих предложениях, даже несмотря на то, что эти инициативы в конечном итоге потребуют поддержки национальных правительств.
Кабинет Мишеля обычно узнает о предложениях Комиссии одновременно с представителями стран-членов.
Нарушение связи побудило некоторых комиссаров ЕС обратиться непосредственно к персоналу Совета, чтобы обеспечить, чтобы их вопросу уделялось видное место в выводах Совета, официальных документах, отражающих решения, принятые национальными лидерами во время саммитов ЕС.
На этой неделе в письме, которое попало в распоряжение POLITICO, Мишель упрекнул фон дер Ляйен в том, что она не выступила с предложением об ограничении цен на природный газ после того, как национальные лидеры призвали к этому во время своего октябрьского саммита.
В соперничестве между двумя лидерами считается, что фон дер Ляйен одерживает верх. Хотя Мишель официально представляет ЕС на внешних мероприятиях, президент Еврокомиссии стала самым видным лидером ЕС, особенно когда речь идет об отношениях с Вашингтоном.
После войны в Украине администрация президента США Джо Байдена наладила тесные рабочие отношения с командой фон дер Ляйен, тесно сотрудничая, в частности, в сфере санкций.
Мишель, напротив, изо всех сил пытается прорваться. Когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Брюссель в марте, протокол предписывал ему встретиться с президентом Совета. Но канадская делегация настояла на том, чтобы он также встретился с фон дер Ляйен, что свидетельствует о ее международном статусе.
«Откровенно говоря, мнение таково, что Мишель разочаровал, а фон дер Ляйен превзошла ожидания в своей роли», — сказал один давний сотрудник Комиссии.
Но когда дело доходит до разрыва отношений, чиновники в целом согласны с тем, что виноваты оба лидера — Мишель за его неправильное обращение с такими инцидентами, как Софагейт, и фон дер Ляйен за ее склонность к жесткому контролю в ущерб сотрудничеству.
«Честно говоря, они оба несут ответственность», — сказал представитель ЕС. «В прошлом у вас тоже были трения, но, в конце концов, все сводилось к личностям. Их предшественники поняли, что в их интересах найти стабильные рабочие отношения». Другой давний чиновник ЕС сказал, что межведомственные отношения никогда не были на таком низком уровне. «Главе Еврокомиссии и президенту Европейского совета нет смысла бороться», — сказал чиновник».