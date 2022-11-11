Politico: Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель не ладят друг с другом. Это мешает управлению ЕС

По характеру они очень разные. Фон дер Ляйен, врач и мать семерых детей, обладает аналитическим складом ума. Мишель - тихий лидер в водолазке со склонностью к поэзии. Когда в прошлом году он женился на своей давней партнерше, он пригласил супругов лидеров ЕС на ужин и специальный просмотр выставки работ британского художника Дэвида Хокни в брюссельском центре изящных искусств Bozar.

По словам официальных лиц, отношения начались спокойно. «Были небольшие сбои, но ничего неожиданного», — сказал один из представителей ЕС. В первые месяцы секретариат Евросовета планировал еженедельную дневную встречу между Мишелем и фон дер Ляйен каждый понедельник. Хотя встречи вскоре сошли на нет, все полностью разладилось только в апреле 2021 года, когда два лидера отправились в Турцию, чтобы встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Камеры запечатлели шокированную реакцию фон дер Ляйен, когда Мишель быстро занял единственный стул рядом с президентом Турции, оставив ее сидеть на диване напротив министра иностранных дел Турции. Президент Еврокомиссии, первая женщина, занявшая этот пост, позже заявила Европейскому парламенту, что инцидент «задел» ее.

Инцидент, получивший название «Sofagate», стал вирусным во всем мире, а взаимные (хотя и не всегда публичные) обвинения привели к нисходящей спирали отношений, которые с тех пор только ухудшились.