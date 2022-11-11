«Уничтожение всего русского»: активисты пожаловались на Эстонию комиссару ОБСЕ

«На встрече представители "Русской школы Эстонии" довели до сведения Верховного комиссара планы правительства по полной эстонизации русских школ и детских садов в Эстонии, а также негативные последствия такого непродуманного решения», – значится в сообщении организации.

Активисты уточнили, что обратили внимание комиссара на усиление «политики дискриминации» в отношении русского национального меньшинства в связи с войной в Украине.

«Есть все признаки того, что трагические события в Украине откровенно используются правящими националистическими партиями для кардинального уничтожения всего русского (образования, памятников и т. д.) в стране».

КаПо описывает деятельность НКО «Русская школа Эстонии» как направленную против эстонского государства. В своем ежегодном отчете за 2021 год спецслужба сообщает:

«В качестве примера можно привести то, как в декабре 2021 года, незадолго до окончания временного членства Эстонии (в Совете безопасности ООН – прим. ред.), Россия организовала заседание Совета безопасности ООН на тему "Нарушение прав меньшинств и героизация нацизма в Балтийском и Черноморском регионе".

Посольство России в Таллинне привлекло к этой дискуссии финансируемые Кремлем НКО "Русская школа в Эстонии" и Информационный центр по правам человека – одни и те же организации и люди используются для достижения целей по разным тема и в разных форматах. Тщательно подготовленные пропагандистские сообщения, которые должны были обвинить Эстонию, к разочарованию тех, кто их представил, не нашли на встрече желанного отклика. Мероприятие завершилось совместным заявлением стран, осуждающих такие действия России».