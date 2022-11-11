Активисты из организации «Русская школа Эстонии» встретились с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым и обсудили с ним «эстонизацию русских школ и детских садов» и «дискриминацию» русскоязычного меньшинства. Ранее полиция безопасности (КаПо) упоминала о деятельности активистов в своих ежегодных отчетах.
«Уничтожение всего русского»: активисты пожаловались на Эстонию комиссару ОБСЕ
«На встрече представители "Русской школы Эстонии" довели до сведения Верховного комиссара планы правительства по полной эстонизации русских школ и детских садов в Эстонии, а также негативные последствия такого непродуманного решения», – значится в сообщении организации.
Активисты уточнили, что обратили внимание комиссара на усиление «политики дискриминации» в отношении русского национального меньшинства в связи с войной в Украине.
«Есть все признаки того, что трагические события в Украине откровенно используются правящими националистическими партиями для кардинального уничтожения всего русского (образования, памятников и т. д.) в стране».
По словам активистов, комиссар пообещал принять к сведению полученную информацию.
КаПо описывает деятельность НКО «Русская школа Эстонии» как направленную против эстонского государства. В своем ежегодном отчете за 2021 год спецслужба сообщает:
«В качестве примера можно привести то, как в декабре 2021 года, незадолго до окончания временного членства Эстонии (в Совете безопасности ООН – прим. ред.), Россия организовала заседание Совета безопасности ООН на тему "Нарушение прав меньшинств и героизация нацизма в Балтийском и Черноморском регионе".
Посольство России в Таллинне привлекло к этой дискуссии финансируемые Кремлем НКО "Русская школа в Эстонии" и Информационный центр по правам человека – одни и те же организации и люди используются для достижения целей по разным тема и в разных форматах. Тщательно подготовленные пропагандистские сообщения, которые должны были обвинить Эстонию, к разочарованию тех, кто их представил, не нашли на встрече желанного отклика. Мероприятие завершилось совместным заявлением стран, осуждающих такие действия России».
ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) – региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.