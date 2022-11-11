«Россиянам это не удастся». Почему украинская армия опасается, что в Херсоне ее ждет западня

Тех, кто прожил в условиях оккупации восемь месяцев, наверное, можно простить за опасения по поводу злонамеренных планов оккупантов.

Но даже за несколько до ней до объявления Москвой о выводе войск – а слухи об этом уже активно ходили – все украинцы, с которыми я говорил, первым делом предполагали, что Россия пытается заманить их армию в ловушку.

Уверены были в этом и военные из фронтовой мобильной артиллерийской части, которая принимала участие во все еще продолжавшихся боях на равнинах между Херсоном и Николаевым, ближайшим городом под контролем Украины.

Но планы России их не так уж сильно беспокоили. Война, утверждали они, будет вестись по их правилам, а не президента Путина. Они верили в свои собственные силы - и в союз Украины с НАТО.

«Наша разведка работает лучше, чем их»

Тем не менее, их командир (с позывным Курт) не имел никаких сомнений о том, что именно затевает Россия. «Это один из способов заманить в ловушку украинские вооруженные силы и окружить наши части, – сказал он. – Но россиянам это не удастся. Наша разведка работает лучше, чем их. Мы знаем об их планах, и о том, какие войска находятся перед нами. Шаг за шагом – мы придем к победе».

Командир Курт Фото: BBC