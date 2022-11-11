Бывший председатель социал-демократов и бывший министр культуры Индрек Саар не будет баллотироваться на весенних парламентских выборах.
Индрек Саар не будет участвовать в весенних выборах
Индрек Саар не будет участвовать в весенних выборах
Саар восемь лет был членом Рийгикогу, в 2015 году стал министром культуры. После выборов в Рийгикогу 2019 года, когда социал-демократы перешли в оппозицию, он вернулся в парламент.
Саар присоединился к социал-демократам в 1998 году и стал председателем партии в июне 2019 года. В феврале этого года он передал бразды правления Лаури Ляэнемецу.
Ключевые слова