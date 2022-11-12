Каждый год в октябре-ноябре отмечается Всемирный день балета. По традиции в этот день ведущие мировые театры проводят онлайн-трансляции репетиций и спектаклей. Из-за сложностей при согласовании трансляций крупнейших балетных коллективов мира точной даты у праздника нет. В этом году его отмечали 2 ноября. Национальная опера «Эстония» репетировала в этот день балет «Корсар», премьера которого состоится 2 декабря. Наша редакция отметила Всемирный день балета беседой с балетмейстером театра «Эстония» Мариной Кеслер.
Персона недели ⟩ Балетмейстер Марина Кеслер может протолкнуть в дверь два рояля
Балету учатся долго
Балет появился в жизни Марины, когда она была маленькой школьницей из Выру. Преподаватель балетного кружка, в котором Марина занималась с большим воодушевлением, отметила ее способности и посоветовала родителям отдать дочь в Таллиннское хореографическое училище. Тогда в нем учились восемь лет. Десятилетняя Марина поступила туда в 1980 году. «Мы учимся практически так же долго, как медики, – смеется Марина. – Восемь лет ты учишься и в 18 лет получаешь среднее специальное образование». Марина Кеслер училась специальности в классе Илзе Адуссон, которая воспитала многих ведущих эстонских балерин, у нее учились Кайе Кырб и Аге Окс. «Она была очень требовательным педагогом. Сложно было учиться, но мы получили фундаментальные знания, – вспоминает Кеслер. – Она стажировалась в Москве в одном классе с Екатериной Максимовой. Очень высокого уровня преподаватель».
После окончания училища Марина по распределению попала в труппу театра «Эстония», где началась ее балетная карьера. Через три года после окончания училища ее пригласили преподавать в нем так называемый «характерный танец», то есть сценический танец в духе национальных школ хореографии. «Я была «характерной солисткой», то есть разные испанские, восточные танцы, современное исполнение балета. Это было мое», – признается Кеслер. Когда балерина вернулась в свое училище молодым педагогом, она осознала, что ей не хватает педагогического образования и поступила в Москву на педагогическое отделение в ГИТИС (нынешнее официальное название: Российский институт театрального искусства – ГИТИС – прим. ред.).
Талант нужно разглядеть
Ведущий солист балета театра «Эстония» Евгений Гриб рассказывает о балетмейстере: «Марина – добродушный и креативный человек, обладающий незаурядной внутренней силой. С ней как с хореографом очень интересно работать, и у нас на репетициях всегда царит теплая творческая атмосфера. Когда мы работаем с Мариной вместе, я уже по ее взгляду могу понять, что она хочет сказать или показать». Гриб работает с Мариной Кеслер уже очень давно. Творческий дуэт зародился, еще когда солист Национальной оперы учился в балетной школе. «Она ставила у нас в школе короткий балет «Дом Бернарды Альбы». Она была тогда на последних месяцах беременности, и у нее был огромный живот, – вспоминает Гриб. - Ученики не всегда понимали, чего она хочет, поэтому ей хотелось все самой показать. Она и показывала все, даже подъемы, лежа на полу и стоя на голове! Это был остроумный выход. Я при этом ловил себя на мысли: только бы ребенок не родился в зале на репетиции! Но все равно было очень приятно наблюдать, как она так устраивается, что даже забывает о своем большом животе!»
Солистка Национального балета Анна Роберта считает, что Марина Кеслер сформировала лицо и суть эстонского национального балета в его нынешнем виде: сказалась и ее роль как хореографа, поставившего многие полюбившиеся зрителям спектакли («Оборотень», «Золушка», «Кратт», «Анна Каренина»), и как преподавателя, постоянно повышающего технический уровень и сценическое мастерство труппы.
«На мой взгляд, самый важный вклад Марины – это умение находить талантливых молодых танцоров и поддерживать их, – рассказывает молодая балерина. – Часто бывает очень трудно попасть в труппу, если ты не умеешь «сунуть ногу в дверь», поэтому многие талантливые танцовщики исчезают. Марина же умеет разглядеть талант и раскрыть его. Она проводит с молодыми танцорами репетиции в нерабочее время и дает людям роли для роста. Такая поддержка и внимание абсолютно незаменимы для молодого танцора. Без Марины у нас не было бы многих ярких лиц эстонского балета».
Любовь, страсть и локдаун
Двадцать лет Марина Кеслер танцевала в труппе театра «Эстония» до своей «балетной пенсии», но иногда ставила спектакли и даже получала за них награды. В 2004 году на международном конкурсе в Москве спектакль Кеслер вошел в тройку лучших, и она привезла с конкурса первую серьезную награду именно как постановщик.
В сентябре 2020-го состоялась мировая премьера балета «Анна Каренина». До этого балет всегда ставился на музыку Родиона Щедрина, а Марина Кеслер поставила его на базе сочинений Дмитрия Шостаковича. Получив согласие наследников композитора, хореограф сама составила сюиту, в частности, использовав много музыки, написанной Шостаковичем для кино. «Мне это было очень интересно. Я тогда перечитала заново роман Льва Толстого, послушала музыку Шостаковича, и у меня возникли особые ПЕРСОНА чувства к этому музыкальному произведению, – вспоминает Кеслер. – Премьера была назначена на март 2020 года, но случился первый локдаун. Вплоть до сентября я не знала, выйдет „Анна Каренина« или нет». Спектакль идет с большим успехом уже два года.
В марте на сцене театра «Эстония» состоялась премьера представления Марины Кеслер, которое стало в своем роде уникальным в истории эстонского балета. Получасовой спектакль «Карнавал животных» был задуман для самых маленьких зрителей – смотреть его можно уже с трех лет. Осенью спектакли возобновились, и выяснилось, что этот балет-сказка на музыку Камиля Сен-Санса стал исключительно популярным – билеты расхватывают, как горячие пирожки. Например, сейчас билеты можно купить только на конец января.
Марина Кеслер говорит, что любит эксперименты, но все же ей понадобилось полгода, чтобы решиться на постановку балета для малышей. Маленький человек особым образом воспринимает происходящее вокруг и просчитать, что ему понравится, – задача непростая. Сейчас Марина считает этот спектакль большой удачей, потому что своего зрителя театр должен взращивать и воспитывать сам.
Бесплатная роскошь
«Карнавал животных» создавался в рамках образовательного проекта, направленного на популяризацию театрального искусства и классической музыки среди детей. «Когда руководитель проекта обратилась ко мне с предложением сделать спектакль для малышей, я отказалась! Я же не умею! Я люблю драматизм, страдания на сцене, любовный треугольник… А тут детский спектакль. Я же некомпетентна! – рассказывает Кеслер. – Но она полгода за мной ходила: „Попробуй, сделай!». И я в какой-то момент поняла, что мне пора выйти за привычные рамки и делать то, что я еще не пробовала. Пока не сделаешь – конечно, не умеешь».
Второй большой проблемой постановки был бюджет. На образовательный проект денег дали совсем мало, и нужно было ужаться во всем: вместо оркестра – фонограмма, декорации – только те, что уже есть в театре. Плюс можно было привлечь только двух танцоров. Ей казалось, что ничего интересного при таких вводных сделать невозможно. Прекрасной была только музыка Камиля Сен-Санса. Но спектаклю и зрителям повезло: главный дирижер театра Арво Вольмер решил, что нельзя так упрощать детский балет. Напротив, он пойдет с живым оркестром!
«Это было непросто, поскольку оркестр много работает в больших проектах. Но самое сложное было втащить на сцену два рояля! Пока не столкнешься с такой проблемой, даже не представляешь, как это сложно! – вспоминает со смехом Марина. – У нас по всему театру в разных залах стоят рояли, но носить их не приходилось. Пришлось приглашать целую бригаду, и это дорого. Протолкнуть огромный инструмент в двери – это тоже целая эпопея. Но Арво так загорелся! Он хотел, чтоб этот балет звучал, как полагается».
Марина добилась невероятного представления для детей: зрители сидят на сцене, тут же размещается маленький оркестр. На расстоянии вытянутой руки – танцоры и декорации. Все это можно хорошенько рассмотреть и потрогать, включая музыкантов и их инструменты. Так и можно пробудить интерес к театру.
«Если ты влюбился в театр, то это уже на всю жизнь. Это касается и нас, людей искусства, и зрителя, – считает Кеслер. – Мы воспитываем своего постоянного зрителя. Когда эти детки станут подростками, они придут к нам смотреть «Равеля», «Кратта» и «Корсара». Позже они придут со своими детьми смотреть «Щелкунчика» и «Анну Каренину». Очень важно, чтобы мы свою публику находили и воспитывали сами».
Марина Кеслер
• 1970, 22 июня – родилась в Выру.
• 1980–1988 – училась в Таллиннском хореографическом училище.
• 1992–1997 – училась на педагогическом отделении ГИТИСа, Москва.
• 2005 – лауреат премии X Московского международного конкурса хореографов.
• 2008 – лауреат премии Театрального союза Эстонии.
• 2020 – первый опыт в балетной режиссуре («Анна Каренина» на музыку Дмитрия Шостаковича).
• 2021 – лауреат премии Театрального союза Эстонии.