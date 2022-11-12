Персона недели ⟩ Балетмейстер Марина Кеслер может протолкнуть в дверь два рояля

Талант нужно разглядеть

Ведущий солист балета театра «Эстония» Евгений Гриб рассказывает о балетмейстере: «Марина – добродушный и креативный человек, обладающий незаурядной внутренней силой. С ней как с хореографом очень интересно работать, и у нас на репетициях всегда царит теплая творческая атмосфера. Когда мы работаем с Мариной вместе, я уже по ее взгляду могу понять, что она хочет сказать или показать». Гриб работает с Мариной Кеслер уже очень давно. Творческий дуэт зародился, еще когда солист Национальной оперы учился в балетной школе. «Она ставила у нас в школе короткий балет «Дом Бернарды Альбы». Она была тогда на последних месяцах беременности, и у нее был огромный живот, – вспоминает Гриб. - Ученики не всегда понимали, чего она хочет, поэтому ей хотелось все самой показать. Она и показывала все, даже подъемы, лежа на полу и стоя на голове! Это был остроумный выход. Я при этом ловил себя на мысли: только бы ребенок не родился в зале на репетиции! Но все равно было очень приятно наблюдать, как она так устраивается, что даже забывает о своем большом животе!»