Последствия скандала: Марко Михкельсону нашли замену в комиссии по иностранным делам

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя комиссии прошли в связи с уходом с должности прежнего председателя Марко Михкельсона. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, председатель и заместитель председателя комиссии избираются одновременно.