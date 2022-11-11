Сегодня комиссия Рийгикогу по иностранным делам выбрала Андреса Сутта в качестве нового председателя комиссии. На прошлой неделе Марко Михкельсон покинул этот пост.
Последствия скандала: Марко Михкельсону нашли замену в комиссии по иностранным делам
Последствия скандала: Марко Михкельсону нашли замену в комиссии по иностранным делам
Энн Ээсмаа продолжит работу на должности заместителя председателя.
Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя комиссии прошли в связи с уходом с должности прежнего председателя Марко Михкельсона. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, председатель и заместитель председателя комиссии избираются одновременно.
Помимо Сутта, Ээсмаа и Михкельсона, членами комиссии по иностранным делам являются Мария Юферева-Скуратовски, Ээрик-Нийлес Кросс, Михаил Лотман, Хенн Пыллуаас, Майлис Репс и Индрек Саар.
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