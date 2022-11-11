Старт турнира Baltic Challenge Cup оказался успешным для нашей хоккейной сборной

Эстонская мужская сборная одержала победу над латышами 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Капитан команды Роберт Рооба в первом периоде вывел эстонских хоккеистов вперед, но за 17 секунд до его окончания Патрикс Трасунс сделал ничью. Победную шайбу от эстонцев забросил Даниил Кулинцев.

В концовке первой двадцатиминутки Элвис Желубовскис восстановил равновесие. А за семь минут до конца основного времени матча сборная Эстонии реализовала численное преимущество - автором победного гола, когда на табло было 53:26 стал Даниил Кулинцев. Лучшим игроком матча в составе эстонской команды был признан вратарь Виллем-Хендрик Койтмаа.

Каупо Кальюсте, исполняющий обязанности главного тренера сборной Эстонии, сказал после победной игры, что боевой настрой и дух команды были хорошими.

«Нельзя сказать, что никто не старался. Конечно, были определенные моменты, когда необходимые вещи не делались, но все боролись, и настрой в команде был хороший!» — сказал Кальюсте.

«Первые десять минут мы играли хорошо, затем два штрафа подряд испортили нам игру, и соперники перехватили инициативу. Во второй трети мы не забили из-за перевеса, соперник снова был впереди, но Виллем-Хенрик Койтмаа отлично сыграл в воротах! В последней трети было несколько штрафов, но мы удержались, использовали свое преимущество и упорно боролись до конца", - добавил он.

По словам Кальюсте, более узкий, чем обычно, каток повлиял на матч.

«Ситуации менялись быстро, нам пришлось действовать более ловко. В такой игре красота неважна, нужно играть проще», — сказал главный тренер.